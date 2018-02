Kézi-BL: kilenc góllal nyert, de elvesztette vezérét a Győr

A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként kilenc góllal legyőzte a dán Nyköbing FH csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének második fordulójában – írja az MTI.

A Győrből továbbra is hiányzott Althaus és Amorim, de ennek ellenére is ellenállhatatlanul kezdett a hazai csapat, négy góllal is megléptek, de innen még vissza tudott jönni a Nyköbing, a 21. percben 8-8–as döntetlen volt az állás. Ezt követően aztán megint felszívta magát a Győr, így a félidei szünetre már ötgólos előnnyel mehettek, főleg Grimsbö nagyszerű védéseinek és Nycke Groot lövőformájának köszönhetően.

A második játékrészben Nora Mörk vezetésével tovább őrizte előnyét a Győr, a 47. percben azonban a norvég klasszis egy ziccergól után térdét fájlalva a földön maradt, hordágyon kellett levinni a pályáról és már nem is tért vissza, a meccs után pedig Bartha Csaba klubelnök elmondta, a játékos valószínűleg keresztszalag-szakadást szenvedett.

Jelenleg az MR-vizsgálat eredményeit várják, de ha beigazolódik a gyanú, akkor valószínűleg Mörk ebben a szezonban már nem lép majd pályára, ami elég nagy érvágás lenne a Győr számára.

A magyar csapat ezzel a győzelemmel feljött a csoport második helyére, jövő szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljana otthonában folytatja szereplését a BL középdöntőjében.