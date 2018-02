Női kézi-BL: Podgoricában győzött az FTC

Még a kapus is gólt dobott, egészpályásat.

A Ferencváros hatalmas csatában 24-23-ra győzött a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének 4. fordulójában, így továbbra is harcban van a második helyért csoportjában.



Az első félidőben fej fej mellett haladt a két csapat, de egyik sem tudott két gólnál jobban ellépni. A folytatásban sem változott a játék képe, mígnem szűk negyedórával a vége előtt sorozatban háromszor volt eredményes az FTC. Időt kértek a hazaiak, de így is jobban összpontosított a magyar csapat. Az utolsó percekben Bíró Blanka védett többször is, ami sorsdöntőnek bizonyult. (MTI)

Női Bajnokok Ligája, középdöntő, 4. forduló:

2. csoport:

Buducnost Podgorica (montenegrói) - FTC-Rail Cargo Hungaria 23-24 (12-12)

Az állás: 1. Vardar Szkopje (macedón) 14 pont/7 mérkőzés, 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 10/8 (230-211), 3. Metz HB (francia) 10/7 (183-176), 4. Buducnost Podgorica 6/8, 5. Thüringer HC (német) 2/7 (170-201), 6. SG BBM Bietigheim (német) 2/7 (172-207)