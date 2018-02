Győzött, a csoport első helyére ugrott a Győr a BL-ben

Fontos meccset nyert a Győri ETO a kézilabda Bajnokok Ligája középcsoportjában, hiszen a címvédő a 28-24-es győzelmével nemcsak visszavágott a tavalyi bronzérmes CSM Bucurestinek, de a csoport élére is állt két fordulóval a vége előtt.

Az ETO a kezdéstől végig vezetett – hol kisebb, hol nagyobb előnnyel –, a román csapat csak úgy bírta a tempót a győriekkel, hogy a félidő végén folyamatosan lehozták a kapusukat.

A szünetre így is 13-11-re vezetett a Győr, aztán a második félidőben beindult Görbicz Anita, aki sorban lőtte a gólokat, és hamar elhúzott a magyar csapat 16-11-re, majd 19-13-ra. Az első félidőben hetest hibázó és csak egy gólig jutó Görbicz a szünet után 9 gólt pakolt be a románoknak, de a CSM hatgólos hátrányról is képes volt felállni a hajrára. Hat perccel a vége előtt 25-22-re ment a Győr, itt kért időt Ambros Martín, ennek pedig meg is lett az eredménye, mert közelebb már nem kerültek a vendégek, a vége 28-24 lett.

Győzelmével a Győr nyolc meccs után a csoportja élére állt a BL-ben, a folytatásban szombaton a dán Nyköbing FH otthonában játszanak a BL középdöntőjében.

Eredmény, női BL, középdöntő, 1. csoport, 4. forduló

Győri Audi ETO KC-CSM Bucuresti (román) 28-24 (13-11)

a Győr gólszerzői: Görbicz 10, Oftedal 4, Bódi, Groot 3-3, Broch, Puhalák, Tomori 2-2, Knedlikova, Hansen 1-1

A csoport állása: 1. Győri Audi ETO KC 12, 2. CSM Bucuresti 11 (229-197), 3. Rosztov-Don (orosz) 11 (206-182), 4. Nyköbing FH (dán) 5 (196-228), 5. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 5 (192-225), 6. Midtjylland (dán) 4