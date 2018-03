Kézi-BL: Görbicz felső sarkos lövése az öt legszebb gól között

A hétvégén a női kézilabda-Bajnokok Ligájában az utolsó fordulót rendezték a középdöntőben. A Győri Audi-ETO KC elsőként, a Ferencváros harmadikként lépett tovább a negyeddöntőbe. Mindkét csapatból kerültek be játékosok a forduló legjobbjai közé.

A legszebb öt gól közé bekerült Görbicz Anita találata is. A győri játékos balszélsőként lőtte ki a bal felső sarkot. Az európai szövetség a negyedik legszebb gólnak látta Görbicz lövését.

A kapusoknál Kiss Éva és Kari Aalvik Grimsbö is (mindkettő Győr) is bekerült a védéseivel a top 5-be. Kiss a ljubljanai beállós lövését fogta bravúrral, míg Grimsbö a levegőben spárgázott egy átlövésnél. A harmadik és az első helyre sorolták őket. A védések itt láthatóak.

Az EHF minden héten megválasztja a BL három sztárját is. A győri Stine Bredal Oftedal most a Ljubljanának lőtt 11 góljával került be legjobbak közé.