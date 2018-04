Nyert a Szeged, de így sincs magyar a kézi-BL negyeddöntőjében

Óriási pofon a magyar kézibajnoknak, egyben a sorozat legnagyobb meglepetése. Az alsó ágról érkező Skjern továbbjutását veszélybe sem tudta sodorni a Nagy Lászlót nélkülöző magyar csapat. Mészáros Lőrincnek ez a vásárlás nem jött be.

A győzelem sikerült, a továbbjutás viszont nem a Szegednek a férfi kézilabda Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőjében, így a Veszprém szombati bukása után eldőlt, hogy 2021 után ismét nem lesz magyar csapat a negyeddöntő mezőnyében. A Szeged hiába verte 28-27-re a német csapatot, 56-50-es összesített eredménnyel a THW Kiel jutott tovább.

Mivel a Kiel hét góllal nyerte a nyolcaddöntő első meccsét, hatalmas bravúr kellett volna a Szegedtől a negyeddöntőhöz. Az első félidő képe alapján viszont látszott, hogy ez valószínűleg nem fog összejönni: bár a Szeged valamivel jobban kezdett, a németek gyorsan magukra találtak, és kiegyenlített, és bár a magyar csapat el tudott lépni pár góllal, a szünetre a Kiel mehetett 13-12-es előnnyel, a meccs során először vezetve.

Az MTI összefoglalója alapján a 43. percre három góllal is el tudott lépni a Szeged – Jonas Källman vezérletével hozott egy 5-1-e sorozatot a Szeged –, de a továbbjutáshoz ez is kevés lett volna. A végére a Kiel aztán megint felszívta magát, így a Szegednek egyáltalán a győzelemért is nagyot kellett küzdenie.

A vendégek legeredményesebb játékosa Wiencek volt, aki tíz lövésből kilencet gólra váltott, Bilyk hétszer talált be.

Eredmény, férfi Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, visszavágó

MOL-Pick Szeged - THW Kiel (német) 28-27 (12-13)

a Szeged gólszerzői: Källman 6, Bodó 4, Srsen, Sostaric, Sigurmannsson 3-3, Skube, Thiagus Petrus, Bánhidi 2-2, Zsitnyikov, Gorbok, Pedro Rodriguez 1-1

Továbbjutott a THW Kiel, 56-50-es összesítéssel.

