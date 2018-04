Szakértők mondják meg, miért esett ki a Veszprém a kézi BL-ből

Óriási pofon a magyar kézibajnoknak, egyben a sorozat legnagyobb meglepetése. Az alsó ágról érkező Skjern továbbjutását veszélybe sem tudta sodorni a Nagy Lászlót nélkülöző magyar csapat. Mészáros Lőrincnek ez a vásárlás nem jött be.

Veszprémben egy másfajta filozófiát képviselő edző bukott meg egy régi filozófiához összevásárolt kerettel - vélekedik a magyar kézibajnok BL-kieséséről Egri Viktor, a DIGI Sport kommentátora, aki azt is elmondta, hogy szerinte kinek kellett volna irányítania idén a csapatot. A megkérdezett sportközgazdász szerint a Veszprém bizonyos szempontból még a nagyon gazdag PSG-nél is jobb helyzetben van, és az anyagi lehetőségei alapján bőven benne kellene, hogy legyen még a végső BL-siker is.

"Szerintem ez kínos összességében” - így jellemezte a DIGI Sport kommentátora a magyar férfi klubkézilabda idei szezonját. A Veszprém és a Szeged is kiesett a Bajnokok Ligájából, így nincs magyar együttes a legjobb nyolc között.

"A szegedi játékosállomány alapján szerintem túlzott elvárás volt a négybe jutás, reálisabb lett volna, ha a nyolc közé kerülést tűzik ki célként. Veszprémben egészen másról van szó, úgy érzem, hogy egy másfajta filozófiát képviselő edző bukott meg egy régi filozófiához összevásárolt kerettel.

Viszont, ha ez így van, akkor Xavi Sabatét sokkal jobb lett volna még az idei szezonra megtartani, és akkor idehozni egy 'tempo handballt', német vagy északi kézilabdát képviselő edzőt, amikor a keret is alkalmas erre. Ha úgy vesszük, ez a bukás szinte törvényszerű volt" - nyilatkozta a Sport24-nek Egri Viktor.

A Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata között ott van három francia, két német és egy dán együttes is. Bennük pedig van valami közös. "Vannak azok a bajnokságok, amelyek teljesen gazdasági, piaci alapon működnek. Ezek közé sorolom a Bundesligát, amelyhez egyre inkább kezd felnőni a francia bajnokság, de lehet, hogy szép lassan meg is előzi, legalábbis a bajnoki mezőny első fele. És ott van még a dán bajnokság - ezeket ilyen szempontból egy kalap alá lehet venni. És vannak azok a favorit csapatok, amelyek nem erős bajnokságból jönnek, hanem valamifajta befektetőnek vagy állami pénznek köszönhetően erősek" - fogalmazott Egri Viktor.

A Veszprémet bizonyos szempontból még a szuper gazdag PSG is irigyelheti - derült ki Szabados Gábor Sport24-nek adott interjújából. "A Paris-Saint Germain mellett jelenleg a Veszprém az a csapat, amely a legjobb anyagi feltételeket tudja nyújtani a játékosainak. De nemcsak azért, mert olyan a költségvetése, hanem a magyar jogszabályok miatt is, gondolok itt az ekhós adózásra. Ugyanannyi pénzből nagyobb nettó fizetést tud nyújtani a Veszprém egy játékosnak, mint mondjuk a PSG. Éppen ezért nem véletlen, hogy a Veszprém gyakorlatilag bárkit le tud igazolni Európából" - nyilatkozta a sportközgazdász.

Igen ám, de épp a sikertelenségek miatt a Veszprém felfüggesztette a játékosok és az edzői stáb minimálbéren felüli fizetésének a folyósítását. Ez pedig akár lavinát is elindíthat. "Az a kérdés, hogy ez mennyire tetszik a légiósoknak, és ki az, aki azt mondja, hogy én mindent megtettem, ennyire megbüntettek, szerintem én akkor inkább elmegyek máshová játszani. Mert azért ez is felmerülhet; a kudarcok, és mellette még az anyagi büntetés is sok lehet egy olyan játékosnak, aki nem Magyarország kézilabdasportjáért él, hanem azért, hogy a saját karrierjét és a saját anyagi jólétét kiteljesítse" - magyarázta Egri Viktor.

A veszprémi BL-kiesés után felmerül, mennyire hatékony a több mint 10 millió eurós, éves büdzsé felhasználása. "Azt azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt években mindig ott volt a Final Fourban a Veszprém, és minden sportágban láttunk már olyat, hogy egyszer-egyszer hibázik egy csapat" - emlékeztetett Szabados Gábor, majd így folytatta: "Ebből az egy kiesésből én nem vonnék le hosszú távú következtetést, ugyanakkor való igaz, hogy az, ami miatt ezt a csapatot építik, és mind gazdaságilag, mind szakmailag így erősítik azért, hogy végre egyszer a Veszprém meg tudja nyerni a Bajnokok Ligáját, az az anyagi lehetőségeket tekintve, ebben a csapatban bőven benne van. Ez a befektetés akkor térül meg, ha idén már nyilván nem, de az elkövetkezendő években egyszer valóban elér oda a Veszprém, ahová el akar érni, és valóban megnyeri a Bajnokok Ligáját."