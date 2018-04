NER-lovagok építik a siófoki kéziálmot

Múlt héten már foglalkoztunk a siófoki kézilabda felemelkedésével, ahova már több tao-pénz esik be, mint a nem is olyan rég még taós kézikirálynak számító Ferencvároshoz. A Magyar Nemzet most a Siófok frissen átadott, hárommilliárd forintból készült csarnoka kapcsán nézett körbe, és jutott arra, hogy természetesen nem véletlen a helyi kézilabda felfuttatása:

a csapattulajdonos és ügyvezető Fodor János pont nemrég adta el a Balaton-parti rádiót, a Part FM-et Mészáros Lőrinc érdekeltségének,

a stadionépítésben pedig Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak korábbi cége, az Elios is részt vett.

Érdemes persze megnézni a csapatnál reklámtáblán hirdető cégeket is: