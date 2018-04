Brazíliát is verte a férfi kéziválogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott 30-22-re legyőzte Brazília csapatát a Siófokon rendezett felkészülési torna vasárnapi zárónapján, írta az MTI. A két együttes ötödször találkozott egymással, a magyarok az ötödször nyertek.

Ljubomir Vranjes, a magyar csapat szövetségi kapitánya Császár Gáborra, Jamali Imanra, Győri Mátyásra, Faluvégi Rudolfra és Fekete Dávidra sérülés miatt nem számíthatott a tornán.

Támadásban Lékai Máté, védekezésben Ilyés Ferenc vezérletével jól kezdett a hazai együttes (7-3), amely igyekezett lendületes akciókat vezetni, majd gyorsan visszarendeződni. A braziloknak már a 13. percben időt kellett kérniük, ezt követően a MOL-Pick Szeged légiósa, Thiagus Petrus irányításával elkezdtek felzárkózni.

Székely Márton jó kapusteljesítményének is köszönhetően visszaállt a korábbi különbség (11-7), ami a szünetig a hatékony védekezés és a pontos lövések révén tovább nőtt (17-11).

A második félidő elején némileg visszaesett a támadójáték, a különbség mégsem változott jelentősen, mert Székely továbbra is jól védett. Ebben az időszakban szinte kizárólag az átlövőket és a beállókat játszották meg a magyarok, de a szélsők góljai nélkül is növelték előnyüket (27-17). A hajrában sem változott a játék képe, így a házigazdák Ausztria után magabiztosan győzték le Brazíliát is, ezzel megnyerték a tornát.

A dél-amerikaiak legeredményesebb játékosa a francia Dunkerque-ben szereplő Haniel Langaro volt hét találattal.

"Nagyon jó hét áll mögöttünk, jól dolgoztak a srácok, felszabadultan kézilabdáztak" - nyilatkozta a lefújás után Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány. Hozzátette, elsősorban a védekezésre összpontosítottak a gyakorlás során, és elégedettséggel töltötte el, hogy mindkét meccsen csak 22 gólt kaptak.

"Tettünk egy lépést előre, de azért nem lehetek teljesen elégedett. Még több munkára van szükségünk, mert ennél is többet szeretnék látni, hiszen Szlovénia, az egyik legerősebb csapat vár ránk a júniusi világbajnoki selejtezőn, de május végéig lesz időnk" - mondta a svéd edző.

Magyarország-Brazília 30-22 (17-11)

A magyar gólszerzők: Lékai 7, Bánhidi 5, Balogh Zs. 4, Sipos, Bóka, Országh 3-3, Hornyák 2, Ligetvári, Ancsin, Bodó 1-1

korábban:

Magyarország B-Lengyelország B 25-25 (16-14)

szombaton játszották:

Brazília-Ausztria 29-27 (16-13)

Ausztria B-Magyarország B 33-31 (16-16)

pénteken játszották:

Magyarország-Ausztria 33-22 (14-11)

Lengyelország B-Ausztria B 30-26 (12-12)