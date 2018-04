Hatalmas verést kapott az FTC, kiesett a női kézi BL-ből

A Ferencváros hazai pályán mindössze 31-29-re kapott ki a Rosztov-Dontól a női kézilabda Bajnokok Ligájában, így a visszavágón volt esélye a fordításra. Azonban idegenben az orosz csapat nagyon simán, 32-22-re győzött, így az FTC-nek véget ért az idei BL.

A Rosztov még soha nem jutott be a Final Fourba, ennek megfelelően minden téren megadták a módját a visszavágónak. A meccset a BL himnuszának ünnepélyes előadásával kezdték, majd a pályán lelkesen és nagyon hatékonyan játszva gyakorlatilag gálázva verték meg a Ferencvárost.

A magyar csapatnál egyedül Marija Jovanovics játszott jól az első félidőben, öt gólt is szerzett, de a csapat így is 20-12-es hátrányba került. Ezzel gyakorlatilag már ekkor el is dőlt a továbbjutás sorsa, a második félidőben már vissza is vettek kicsit az oroszok, de még így is 12-10-re megnyerték a játékrészt. Így 32-22-re, kettős győzelemmel jutott be a Rosztov-Don a Budapesten rendezendő négyes döntőbe.

Női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágója:

Rosztov-Don (orosz)–FTC-Rail Cargo Hungaria 32–22 (20–12)