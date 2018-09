2021-ig marad az ETO-nál a világbajnok, aztán befejezi

Két évvel meghosszabbította szerződését Eduarda Amorim, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának brazil világbajnoka, és egyben bejelentette, hogy 2021-ben befejezi pályafutását, írja az MTI a klub közleménye alapján.

Ebben az is szerepel, hogy a klub már most elkezdte a tárgyalásokat a folytatásról azokkal a játékosokkal, akiknek lejár a szerződésük a szezon végén, elsőként a brazil átlövővel állapodtak meg.

A remek vezéregyéniségnek tartott 31 éves Amorim 2009-ben igazolt Gőyrbe, amellyel négy Bajnokok Ligáját, kilenc bajnokságot és Magyar Kupát nyert, 2013-ban hazája válogatottjával világbajnok és a torna legjobb játékosa lett, egy évvel később pedig őt választották a világ legjobb női kézilabdázójának.

"Rendkívül megtisztelő, hogy Győrben fejezhetem be a karrieremet. Örülök, hogy a klubvezetés is nyitott volt arra, hogy ezt a két évet itt töltsem" – mondta Amorim, aki azt is elárulta, hogy a tavaszi BL-döntő megnyerése miatt döntött úgy, hogy még két évig kézilabdázik, ugyanis újabb BL-címet, címeket szeretne nyerni.