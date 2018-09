Kínos veszprémi vereség, zengett az Auf Wiedersehen

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájának harmadik fordulójában a macedón Vardar Szkopje érkezett Veszprémbe. A vendégcsapat jelentsen meggyengült a nyáron papíron, az eddigi két fordulóban azonban átlag felett játszott. Megverte idegenben a sorozat címvédőjét, a Montpellier-t majd hazai pályán átszaladt a Kristianstadon.

A magyar ezüstérmes az első körben két góllal verte (29-27) a lengyel Kielcét, majd Barcelonában sima vereséget szenvedett.

10 perc után 4-4 volt az állás, a mieinket elsősorban Nagy László segítette. A 21. percre jött az igazi hidegzuhany, amikor könyörtelenül kihasználták a magyar hibákat - labdaeladások, rossz lövések - támadásban, és könnyű gólokat lőve 11-6-ra ellépett a macedón bajnok.

A közönség ébresztőt kiáltott, fel is ébredtek valamennyire a veszprémiek, de a félidő végére 13-11 volt oda, és ha nincs Sterbik Árpád, még nagyobb is lehetett volna a különbség. A Vardartól érkező vajdasági kapus óriási ziccereket fogott, Cupic pedig hetesből a kapu tetejére ejtette a labdát, annyira félt tőle.

MÁSODIK FÉLIDŐ:

A Veszprém 5-2-es rohamot mutatott be az első tíz percben, mert felkeményedett a védekezése, ezzel visszavette a vezetést is.

A 44. percben aztán ismét a Vardarnál volt az előny, 18-17-re Cupic módosította az állást. A Veszprém percei következtek, kettővel elléptek a mieink (22-20), de azzal nem volt vége a meccsnek, mert kettős előnybe kerültek a macedónok. Ráadásul Gajicot elveszítette a magyar csapat, meghúzódott a combja.

Karacic gólja már 24-23-at jelenetett a vendégeknek, Vranjes időt kért, úgy kezdődött az utolsó öt perc.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI A veszprémi Kent Robin Tönnesen (b) és Igor Karacic, a macedón Vardar Szkopje játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, az A csoportban játszott Telekom Veszprém - Vardar Szkopje mérkőzésen a Veszprém Arénában 2018. szeptember 29-én.

Ahogy az egész meccset, a legfontosabb szakaszt is magabiztosan hozta le a Szkopje, Garcia Parrondo tökéletesen felkészítette játékosait. Ezt nem lehetett érezni a másik oldalon. Nem volt egy olyan akciója Vranjesnek, amihez hozzá lehetett volna nyúlni.

Az utolsó percben már 27-24 volt a Vardarnak, Mackovsek kínai figura után még szerzett egy gólt, de azzal csak kozmetikázta az eredményt.

A Vardar még sohasem nyert Veszprémben, most igen. Tervszerűséget, tudatosságot ezúttal sem lehetett érezni a Veszprémen, a szurkolók Auf Wiedersehennel (viszontlátásra) nyilvánították ki véleményüket.

Hogy Vranjestől búcsút vesznek-e, arra azonban nem vennénk mérget.

Sterbik Árpád a Sport1 mikrofonja előtt értékelt, és a legfontosabb mondata az volt. „Próbáljuk ezt az egészet helyrehozni, mert nem játszunk jól.”

A másik kapuban fontos labdákat fogó Miloszavljevről annyit mondott, az isten is kapusnak teremtette, már korábban felfigyelt a képességeire, alkatára, javasolta is annak idején a szerződtetését a Vardarnak.

Nagy László csapatkapitány példás nyilatkozatot adott. Kétszer is megemlítette, hogy önmagukat kell okolni a vereségért, nem kell bírózni.

„Tiszta helyzeteink voltak, amik kimaradtak, ha azok bemennek, minden másként alakulhatott volna, de nem mentek be. Okosan támadott az ellenfél, átjátszottak bennünket, az agresszivitásból adódó emberhátrányokat is magunknak köszönhetjük. Taktikus csapat ellen nem könnyű játszani, a Vardar pedig taktikus csapat. A szurkolók sokáig mellettünk álltak, de a meccsvégi elégedetlenségüket el kell fogadni. Ha győztes meccs után nem beszélünk az újakról, akiknek be kell illeszkedniük, akkor most is óvatosan beszéljünk a friss igazolásokról. Nem hinném, hogy ebbe kellene most kapaszkodni” - összegzett.