Kapura lőtt a Veszprém, hetest kapott az ellenfél az utolsó támadásnál

Izgalmas végjátékot nyert meg a Telekom Veszprém a fehéroroszországi Bresztben. Az edzőváltáson áteső magyar csapat utolsó támadása nem egészen úgy sikerült, ahogy szerették volna.

A mieink 29-28-ra vezettek, a bírók jelezték, hogy passzívan támadnak, és feltehetően azt is elmondták, hány passz van hátra.

A szerb irányító, Petar Nenadics, aki ezúttal hektikusan játszott, mert voltak jó megoldásai mellett labdaeladásai, 12 másodperccel a vége előtt kapura lőtt, ezt fogta a Meshkov kapusa, a korábbi veszprémi Pesic.

Majd ahogy a jogtulajdonos Sport Tv felvételén látszik, visszaszerzi a labdát.

A portugál játékvezetők nem haboztak, azonnal döntöttek, a Breszt hetest kap, Nenadics pedig pirosat.

Egy kis magyarázat, hogy mi történt: amikor Nenadicshoz került a labda, a bírók már elvették, mert az már eggyel több passz volt, mint amennyi lehetett volna passzív jelzés alatt.

Vagyis a kapura lövés már nem számított, már Nagy Lászlónak kapura kellett volna dobni. Amikor pedig a szerb visszaszerezte a labdát, azt úgy minősítették, hogy nem hagyta elvégezni a szabaddobást. Sőt, már az is lehet, hogy a kapura lövés elég lett volna ahhoz, hogy pirosat kapjon.

És mivel ezt a meccs legérzékenyebb szakaszában tette meg, tehát az utolsó fél percben, ezért nemcsak piros lapot kapott, hanem rögtön hetessel büntették a veszprémieket.

Ezt a hetest aztán Mikler Roland hárította.

Djukics kísérletébe előbb beleért, majd a kapufa segítette ki.

A korábbi irányító, Gulyás István így győzelemmel mutatkozott be a kispadon, ami akár el is gondolkoztathatja a veszprémi vezetőket, hogy kell-e esetleg másik edzőt keresni, vagy ő Carlos Perezzel kiegészülve akár megoldást is jelenthet a szezon hátralévő részére.

