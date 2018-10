Bejelentette Vranjes utódját a Veszprém

Ahogy arról mi is írtunk, hétfőn Veszprémbe érkezett David Davis, aki Vranjes menesztése óta az első számú favorit volt a Telekom Veszprém edzői posztjára. Délután kiderült, nem a véletlennek volt köszönhető a látogatás, Davis lett ugyanis a klub új vezetőedzője – írja az MTI.

A május óta az egyiptomi férfiválogatott szövetségi kapitányaként dolgozó 41 éves szakember 1+1 évre írt alá a csapatnál. Davis játékosként 2005-ben világbajnok lett a spanyolokkal, a Ciudad Real színeiben pedig háromszor nyert Bajnokok Ligáját.

Visszavonulása után, 2014-ben a macedón Vardar Szkopjéhoz került, ahol előbb a férfi, majd a női csapatnál volt másodedző, a nőknél vezetőedző is lett, tavaly márciusában mégis visszatért a férficsapat mellé másodedzőnek.

Minden edző ilyen csapatról álmodik, Veszprémben minden adott ahhoz, hogy sikeresek lehessünk.

– mondta a bemutatására szervezett sajtótájékoztatón Davis, aki megköszönte a klubvezetés bizalmát, és hasonló bizalmat kért a média, a szurkolók és a játékosok részéről, hogy a csapat visszatalálhasson a sikereket vezető útra.

A szakember elmondta, a csapat magas színvonalat képvisel, és úgy érzi, hamar közös nevezőre jutnak a játékosokkal, valamint hozzátette azt is, hogy az első edzés után pozitív benyomásai voltak, a játékosok vevők az elképzeléseikre.

Davis újságírói kérdésre válaszolva azt is közölte, hogy az egyiptomi válogatott szövetségi kapitányi posztján is ő marad, mert számára ez nem jelent problémát.

Csík Zoltán, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója az új vezetőedzőt bemutató keddi sajtótájékoztatón köszönetet mondott a beugró Gulyás Istvánnak, aki a jövőben sportigazgatóként dolgozik majd a klubnál, illetve bejelentette, hogy

David Davis vezetőedző másodedzője carlos Pérez lesz.

Az igazgató azt is elmondta, az idei szezonban szeretnék visszaszerezni a bajnoki címet, meg szeretnék nyerni a kupát és a BL négyes döntőjébe akarnak kerülni, szerinte pedig Davis, Pérez és Gulyás személye garanciát jelent arra, hogy ezeket a célokat el is tudják érni. Gulyás István kiemelte, sportigazgatóként tevékeny részese kíván lenni a napi munkának is, ami vélhetően azt is jelenti, hogy az utánpótlásra kevesebb energiája lesz majd.

A vezérigazgató reményét fejezte ki, hogy ugyanolyan sikeres lesz a csapat a szezon hátralévő részében, mint az Bresztben látható volt, és hangsúlyozta, az új edzői stáb érkeztével jobb és intenzívebb játékot vár.

Ljubomir Vranjest október elsején menesztették a Veszprém edzői posztjáról a Vardar Szkopje elleni BL-vereséget követően. Helyét ideiglenesen Gulyás István és Carlos Pérez vette át, győzelemmel mutatkoztak be, a csapat a Meskov Bresztet verte meg a hétvégén a BL-ben.

A Veszprémnél egyébként hétfőn jelentették be, hogy új szabályt hoznak, melynek értelmében ezentúl mindig magyar és a Telekom Veszprém kézilabdacsapatához kötődő szakember lesz a másodedző.

Vranjest a válogatottól is kirúgták, ott a korábban a Veszprémnél dolgozó Xavi Sabaté érkezésének van a legnagyobb esélye.