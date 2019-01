BL-győztes átlövőt igazolt a Veszprém

A Telekom Veszprém kézilabdacsapata újabb igazolást jelentett be, a lengyel Kielcétől érkezik kölcsönbe Pawel Paczkowski.

Paczkowski a Kielce játékosa, de most az ukrán Motor Zaporozsjéban van kölcsönben. A szezon végén sem tér vissza a lengyelekhez, 2019 júliusától a Veszprém játékosa lesz a jobbátlövő, akinek 1+1 egyéves szerződést ajánlottak.

A 25 éves játékos 2010 óta profiskodik, a Wisla Plokcban kezdte karrierjét, ahol lengyel bajnoki címet is szerzett. Ezután a Kielcéhez ment, de rögtön kölcsön is adták a francia Dunkerque-nek. Ezután két évet töltött anyaklubjában, amivel két bajnoki címet és két kupagyőzelmet szerzett, 2016-ban pedig Bajnokok Ligáját is nyert. 2017-től játszik a Zaporozsjéban, már ukrán bajnok. A Bajnokok Ligájában egyre jobben teljesít, tavaly 29 góllal zárt, idén már 38-nál tart.