Ezt a sorrendet látatlanban elfogadnánk a kézi-vb-n

Csütörtök este kezdődik a férfi kézilabda-világbajnokság Dániában és Németországban – előbbi Chilével, utóbbi Koreával játszik a nyitómeccseken –, a győztes közvetlenül kijut a tokiói olimpiára, az őt követő hat helyezett pedig mehet az olimpiai selejtezőre.

A fogadóirodák elkészítették az előzetes erősorrendet. Nincs meglepetés, az olimpiai bajnok Dániáról gondolják, hogy a legfőbb favorit, a győzelmük 3,2-szeres pénzt hoz. Közvetlenül a nyomukban a franciák (3,3 az odds a nevük mellett), akik mindig nagyon komoly csapattal vesznek részt, nem mellékesen ők a címvédők, igaz Nikola Karabaticot nélkülözik sérülése miatt.

Magyarországot a nyolcadik helyre sorolták be, ezt a helyezést látatlanban elfogadnák a játékosok. Talán még a vezetők is, akik a hetedik helynél jelölték meg a célt. Jó eséllyel a nyolcadik hely is olimpiai selejtezőt ér. 2017-ben a nyolc között voltunk, miután Xavi Sabate irányításával a dánokat vertük ki.

Íme a sorrend

Dánia

Franciaország

Németország

Spanyolország

Norvégia

Svédország

Horvátország

Magyarország

Katar

Oroszország

Macedónia

Izland

A felsorolást böngészve szembetűnő, közvetlenül Katar van mögöttünk, ami csak alátámasztja, a sok honosított játékossal felálló csapatra nagyon oda kell figyelni. Nekünk is a csoportban, hétfőn csap össze a két válogatott.

Az is látszik, hogy Ausztriát kihagyták a legjobb tizenkettőből, pedig vélhetően az osztrákok lesznek a kihívóink a nyolc közé jutásért.

2011-ben, amikor szintén kvalifikációs világbajnokság volt, előzetesen a 12. helyre tették Mocsai Lajos csapatát, amelyik aztán a jobbak (Norvégia, Németország) legyőzésével fokozatosan araszolt előre, és végül a lengyelek ellen sikerrel vívta meg a hetedik helyért zajló meccset.

A sorrend tanulsága még, hogy akik előttünk vannak, első látásra tényleg nagyobb játékerőt képviselnek, a keretük komplexebb.

Akik pedig utánunk jönnek, tényleg nem tűnnek jobbnak, mint a Nagy Lászlóval kiegészülő mieink.

A dánokkal vívott két felkészülési meccs megerősítette a hitet, hogy bárkit le tudunk győzni. A súlyos vereség viszont arra utalt, sok csapattól ki is tudunk kapni, ha elveszítjük a fonalat. Ha viszont a hullámzásból jól jövünk ki, akkor a nyolcadik hely realitás lehet. Ha pedig egyet javítunk, akkor 2020 tavaszán jöhet az olimpiai selejtező. A nyolcadik hely abban az esetben jelent selejtezőt, ha az Európa-bajnokságot a 2-7. hely valamelyikén végző nemzet nyeri.

Csoportbeosztás:

A-csoport (Berlin): Franciaország, Oroszország, Németország, Szerbia, Brazília, Korea

B-csoport (München): Spanyolország, Horvátország, Macedónia, Izland, Bahrein, Japán

C-csoport (Herning): Dánia, Norvégia, Ausztria, Tunézia, Chile, Szaúd-Arábia

D-csoport (Koppenhága): Svédország, Magyarország , Katar, Argentína, Egyiptom, Angola

A csoportok első három-három helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Január 11., 18:00: Argentína-Magyarország (tv: M4 Sport)

Január 13., 18:00: Magyarország-Angola (tv: M4 Sport)

Január 14., 15:30: Magyarország-Katar (tv: M4 Sport)

Január 16., 18:00: Magyarország-Egyiptom (tv: M4 Sport)

Január 17., 20:30: Svédország-Magyarország (tv: M4 Sport