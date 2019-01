Lékaiék élet-halál meccsre készülnek Egyiptom ellen

Csoknyai István szövetségi kapitány szerint szenzációsan játszott a magyar férfi kézilabda-válogatott, ennek köszönheti 32-26-os győzelmét Katar ellen a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, hétfőn.

Kiemelte, hogy a kevés felkészülési idő ellenére sikerült jól játszani Katar ellen, és a mérkőzést végig uralva sikerült megnyerniük a csoportmeccset. „Az elejétől kezdve vezettünk, támadásban és védekezésben is szenzációsan játszott a csapat” – nyilatkozta a koppenhágai mérkőzés után az MTI-nek az edző, aki szerint különösen fontos volt az is, hogy sikerült gyorsan túllendülni a kisebb holtpontokon, mert mindig volt valaki, aki ilyenkor támadásban vállalta a felelősséget. Csoknyai a szurkolótábornak is köszönetet mondott, és bízik benne, hogy a következő mérkőzésen, szerdán Egyiptom ellen is hasonló játékkal állnak elő.

A hat lövésből öt gólt szerző Lékai Máté nem ragadtatta el magát a győzelem miatt, Egyiptom ellen még jobb játékot vár, már csak azért is, mert az egyiptomi csapat egyéni szinten erősebb is, ráadásul szünnap után játszanak majd. „Az egy élet-halál meccs lesz, hiszen ők is tudják majd, miről fog szólni” – mondta Lékai.

A 203-szoros válogatott Nagy László a gyors és jó reakciókat méltatta, amik részben a szakmai stáb rengeteg videózásának köszönhetők. A jó hangulat, és a győzelmekből merített erő segíthet a fáradtság feledtetésében, és ha ez sikerül, akkor bárkivel felvehetik a versenyt, zárta Nagy.

A magyar válogatott szerdán 18.00-tól Egyiptommal, csütörtökön 20.30-tól Svédországgal játszik a világbajnokság csoportkörében.