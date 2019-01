Átigazolási blöffölésre akarták rávenni az FTC kézisét?

Az olimpiai álmok élnek, egy rangsorban vezetünk. Van lövést sem hibázó játékosunk, Balog állapota kulcskérdés, Bánhidi pihentetése is.

A Magyar Kézilabda Szövetség vizsgálatot indított azután, hogy egy menedzserről elterjedt, hogy klubjának átverésére próbált rávenni egy játékost.

A feltételezések szerint Farkas Mihály az FTC-s Hornyák Dórát arra akarta rávenni, hogy mondja azt klubjának, hogy más csapatok is szerződtetnék, és így magasabb fizetést tud majd kiharcolni. Az új szerződés jutaléka a menedzserhez került volna, aki állítólag talált érdeklődőt eljátszó klubot is.

Farkas a Nemzeti Sporthoz eljuttatott közleményben cáfolja az értesüléseket. Azt írta, nem akarta megkárosítani az FTC-t, és nem is haszonszerzési célból adott tanácsokat a játékosnak. Szerinte a privát levelek hangvétele miatt alakulhatott ki ez a helyzet.

„Felhívtam a figyelmét a klubváltás lehetőségére és arra, hogy más klubok érdeklődésének az is természetes velejárója, hogy mind ő, mind akkori klubja visszajelzést kap jelenlegi piaci értékéről. Mivel a játékos arról tájékoztatott, hogy elégedett a jelenlegi szerződésével, ezt jeleztem az érdeklődőknek és a beszélgetést nem követték tettek vagy újabb egyeztetés" – írta Farkas.

A szövetség részéről Novák András operatív igazgatója nyilatkozott:

„A sajtóból értesültünk az ügyről, azonban ameddig teljeskörűen nem tájékozódunk, nem szeretnénk elhamarkodott és sarkos ítéletet mondani. Az már az eddig megismert információk alapján is kijelenthető, hogy komoly és súlyos visszaélésre derült fény, és talán az az aggályunk is megalapozott, hogy az eset nem egyedi. A menedzserek nem a szövetség munkatársai vagy partnerei, de a sportágban tevékenykednek és innen szerzik a pénzüket is, ezért a szövetség elnöke alapos és mindenre kiterjedő vizsgálatot rendelt el. Megteszünk minden lépést, ha szükséges, új szabályokat fogunk megalkotni, melynek előkészítésére szakmai bizottságot állítunk fel. A vizsgálat majdani eredményéről és annak pontos következményeiről természetesen tájékoztatást adunk.”