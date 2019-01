Bevállalós fiatalokkal vállalható vereség az olimpiai bajnok ellen

A világbajnokság előtt Dániával kétszer is megmérkőzött a magyar válogatott, a két meccs teljesen eltérő játékot hozott. Először a dánok nyertek, másodjára a magyarok kerültek fölénybe, kilenc góllal is elléptek az olimpiai bajnoktól. A válogatott tagjai reménykedtek abban, hogy hazai pályán még egyszer megfogható az olimpiai bajnok, de azzal azért mindenki tisztában volt, hogy nem ez a középdöntő legfontosabb meccse magyar szempontból.

A herningi csarnok a hazai szurkolóktól piroslott, de nem ijesztettek rá a magyarokra. Az első tizenöt perc kiegyenlített játékot hozott. Egy gólnál többel nem tudott ellépni a házigazda, Bóka és Bánhidi dobták az első gólokat, és Miklernek is volt egy korai bravúrja a kapuban. (A meccs közvetítését itt olvashatják el.)

Nagy László ezúttal nem a védekezésével, hanem remek passzaival tűnt ki, kétszer is hát mögött szolgálta ki a társakat, a jobbszélső Hornyák is jó asszisztot kapott 5-4-nél. A dánoknál Lauge tűnt legveszélyesebbnek, az irányító rendre utat talált irányváltásaival a védők között.

A magyar csapat 5-4 után kétszer mehetett az egyenlítésért, de egyszer sem sikerült a pontos befejezés, megtorpant a válogatott támadásban, ezt ki is használták a dánok, a 18. percben először vezettek három góllal, 9-6 volt oda.

A válogatott színfoltja ezekben a percekben az első vb-meccsét játszó Szita Zoltán volt, rövid időn belül kétszer is betalált a balátlövő. A harmadik lövésénél azonban már ő is hibázott, és ezután négy góllal ment Dánia. Csoknyai István időkéréssel reagált erre a hátrányra. Szita ezután betalált, de látványossá váltak a technikai hibák, a figurák nem működtek az eladott labdák miatt. A dán lövők elég könnyen szerezték a gólokat, Mikkel Hansen már ötnél járt a 27. percben. Mikler sem sokat találkozott a labdával, míg a másik oldalon Green hetest is fogott, a félidő végére ötgólos lett Dánia előnye (15-10).

A félidő végére az is kiderült, hogy Csoknyai kapitány már a vasárnapi, Tunézia elleni meccsel is gondolt, mert több kulcsjátékosa, mint például Lékai vagy Ilyés csak perceket kapott, míg Bodó pályára sem lépett.

A második félidő magyar góllal indult, majd Juhász válaszolt a következő dán gólra. A kapuban váltott a kapitány, Székely védéssel is mutatkozott be. Green azonban még nála is jobban fogott. Az újra a pályán lévő Nagy higgadt játékkal két gólt is szerzett, Bókának volt egy gyorsindításos gólja, így három gólra feljöttek rövid időre a magyarok. A 42. percben viszont már hatgólos volt a dán előny (21-15), több mint négyperces gól nélküli időszaka volt a válogatottnak, amit aztán Bóka szakított meg egy cunderral.

Egy időkérés és sok csere után négy gólra csökkent a különbség, kicsit keményebb lett a védekezés, a dánok többször hibáztak támadásban, és Máthé is betalált négy kihagyott kísérlet után. Az 50. percre biztossá vált, hogy a nagy vereség elkerülhető.

A meccs végén megint Szita villant kétszer, így öt góllal zárt, de nem sikerült igazán szorossá tenni a hajrát, Green fantasztikus volt a kapuban, közel 50 százalékkal védett, sorra blokkolta a lövéseket. A legutolsó magyar támadásnál azért sikerült átverni. Bóka állította be a 25-22-es végeredményt.

A magyar válogatott vasárnap Tunéziával játszik 18 órától, ha ott nyer, bejuthat a legjobb nyolc közé, ami az olimpiai kvalifikáció miatt is fontos.

„A Green beállásával megbabonázott minket a dán csapat, de rég örültem már ennyire vereségnek. Kicsit előre tekintve, ez az eredmény számunkra biztató. Tudtam, hogy Szita bátor és bevállalós, nagyon jól mutatkozott be, nem vallott szégyent a fiatal sorunk sem, sőt. Odatette magát Ligetvári, Juhász és Máthé is. Egész nap tunéziáztunk, fél szemmel előre néztünk, a szakmai stáb már videóelemzést végzett. Mást kell játszanunk, de muszáj nyernünk" – nyilatkozta az M4 Sportnak Csoknyai István szövetségi kapitány.

Magyarország jelenleg az ötödik a csoportjában, de egy győzelemmel a negyedik helyre kerülhet.

Eredmény, középdöntő, 1. forduló, II. csoport:

Dánia-Magyarország 25-22 (15-10)

Herning, 15 ezer néző, v.: Schulze, Tönnies (németek)

lövések/gólok: 40/25, illetve 38/22

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 1/0

kiállítások: 12, illetve 10 perc



Magyarország:

Mikler - Hornyák 3, Ligetvári 2, Bánhidi 1, Schuch, Nagy L. 2, Bóka 3, cserék: Lékai, Máthé 2, Juhász 4, Sipos, Szita 5, Székely, Ilyés, szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan Matics

A csoport állása:

1. Dánia 6 pont/3 mérkőzés (91-70), 2. Svédország 6/3 (95-77), 3. Norvégia 2/2, 4. Egyiptom 1/2 (54-57), 5. Magyarország 1/3 (82-88), 6. Tunézia 0

