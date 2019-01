Miért kell szurkolnunk Dániának?

Magyarország hozta második középdöntős meccsét, Tunézia 26-21-es legyőzésével tartja a válogatott a csoport negyedik helyét a kézilabda-világbajnokságon.

Szerdáig pihenhetünk, de nagyon is figyelni kell például a hétfői meccsekre.

Ez a pillanatnyi állás:

1. Dánia 6 pont, 2. Svédország 6, 3. Norvégia 4, 4. Magyarország 3, 5. Egyiptom 1, 6. Tunézia 0.

A svéd-norvégon ki fog derülni, mekkora az esélyünk a csoport harmadik helyének megszerzésére. A svédeket már nem előzhetjük meg, a norvégokat még igen, de csak akkor, ha nem győzik le a svédeket hétfőn hattól.

De talán ennél is fontosabb: a dánoknak kell szurkolni, hogy minél több góllal verjék meg Egyiptomot.

A gólkülönbség ugyanis így néz most ki:

Magyarország: -1

Egyiptom: -7

A dánok most ezen most akár sokat is ronthatnak.

Ami nekünk csak jól jönne, ha Egyiptom mínusz 10 fölé kerülne, mert akkor a szerdai utolsó fordulóban, amikor Egyiptom Tunéziával találkozik, 7-8 góllal kellene minimum nyernie, hogy reális esélye maradjon a mieink megelőzésére.

A sorsunk persze a saját kezünkben lesz Norvégia ellen az utolsó körben.

A meccsek sorrendje: Egyiptom-Tunézia 15.30, Magyarország-Norvégia 18.00, Svédország-Dánia

Az utolsó meccsünk előtt pontosan tudni fogjuk, mekkora különbségű vereség fér még bele a norvégokkal szemben. Ha pontot szerzünk, vagy egy győzelem pedig már csak a ráadás.

Ha a másik ágon a spanyolok hétfőn legyőzik Brazíliát, akkor ellenük mehetünk a hetedik helyért. Ha a horvátokat verő brazilok nyernek, akkor várhatóan ők lesznek ott a hetedik helyért zajló meccsen.

(Borítókép: Magyar szurkolók az Egyiptom elleni meccsen 2019. január 16-án. Fotó: Popál Balázs / Index)