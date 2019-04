Huszonkét gólos győzelemmel kupadöntős a Veszprém

A Telekom Veszprém könnyű győzelemmel jutott be a Magyar Kupa döntőjébe, 38-16-ra verte a Dabast a címvédő.

Az első gólt még a Dabas szerezte, de ekkor vezetett először és utoljára is. A Veszprém egy 6-0-s rohammal ellépett, de ezután sem vett vissza az iramból. A címvédő csapat bravúros gólokat lőtt, szélről és beállóból is, Nilsson vágott be egy labdát háttal a kapunak, de az igazán szembetűnő különbség a védelemben és a kapuban mutatkozott meg.

A veszprémi Mikler Roland rengeteg lövést megfogott, a félidő végén hihetetlenül magas, 65 százalékos volt a védéshatékonysága. Míg a másik oldalon ugyanez a szám 6 volt. A Dabas értelemszerűen támadásban sem volt veszélyes, csak hat gólt dobott az első félidőben, a Veszprém tízgólos előnyt hozott össze.

A második félidőben sem következett be nagy fordulat a meccsen, a látványosan és gyorsan kézilabdázó Veszprém felőrölte az elfáradó Dabast. A veszprémiek szélsőjátéka jól működött, a jobb oldalon Gajic szórta meg magát, akinek a sebességét nem tudták lekövetni a védők.

David Davis a Veszprém edzője elégedett volt a látottakkal, az M4 Sportnak azt mondta, mindenki végig koncentrált maradt. A másik tréner, Tomori Győző pedig arról beszélt, hogy sikerült feltalálniuk a védekezés nélküli kézilabdát.

A döntőben a Veszprém a Mol-Pick Szeged–Balatonfüred KSE-meccs győztesével játszik majd.