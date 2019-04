Fideszes belharc akadályozhatja a hatvani sportcsarnok építését

Figyelik, szagolják és elemzik a szivárgó olajos gusztustalanságot a katasztrófavédők, a vízügyesek és a környezetvédelmi hatóság is.

Hatvan polgármestere, Horváth Richárd rendhagyó módon az általa összehívott sajtótájékoztatón szólította fel a városában működő egyik cég vezetőit, hogy fejezzék be a 3,6 milliárd forintos beruházás keretében épülő sportcsarnok munkálatainak akadályozását. A sajtótájékoztatón elhangzottakról a 24.hu számolt be csütörtöki cikkében.

A hatvani polgármester azért fordult a nyilvánossághoz, mert szerinte az építkezés helyszíne körül fekvő területeket birtokló Azimut Consulting Kft. szándékosan hátráltatja a beruházás megvalósítását.

Horváth a beszámoló szerint arról tájékoztatta a médiát, hogy a hatvani konzervgyár területén működő Azimut Kft. az elmúlt években felvásárolta a majdani sportcsarnok körül elhelyezkedő telkeket, ezzel majdhogynem teljesen „körbebástyázta” a projektet.

Mindez azért jelent problémát, mert az építkezés folytatásához szükség volna ezeknek a területeknek az átmeneti használatára, hogy beszállíthassák a csarnok hatalmas méretű tartóelemeit. A hatvani városi televízió márciusi tudósítása szerint az épület 47 méter hosszú beton tartószerkezete a maga nemében a legnagyobbnak számít Magyarországon.

A polgármester elmondása szerint azonban hiába fordult március eleje óta kétszer is hivatalos kéréssel az Azimut vezetéséhez a a szükséges engedélyért, a cég még csak nem is válaszolt neki. Engedély hiányában viszont a tartóelemek május elejére ütemezett szállítása is késést szenvedhet, ami az egész építkezés megcsúszását jelentheti.

A 24.hu cikke szerint az Azimut Kft 2014 elején, nem sokkal a beruházásról szóló döntés után tucatnyi ingatlant szerzett meg a tervezett sportcsarnok környzetében. A cég tulajdonosáról az Átlátszó és a HVG korábbi – és hivatalos formában azóta sem cáfolt – cikke is azt állította, távoli rokona és volt üzlettársa Szabó Zsolt korábbi hatvani polgármesternek, aki a fejlesztési államtitkári poszt miatt hagyta ott a városvezetői posztot.

Szabó 2014-ig töltötte be a polgármesteri posztot a városban, ám az akkor bevezetett összeférhetetlenségi szabályok miatt országgyűlési képviselőként nem tölthette be mindkét tisztséget, ezért átadta a polgármesteri széket Horváth Richárdnak. Az általa választott utódjával azonban egy év alatt végletesen megromlott a viszonya, olyannyira, hogy előbb Szabót rúgták ki a Fidesz hatvani párszervezetéből, egy később a pártközpont által szabálytalannak ítélt eljárásban, majd pár évre rá Szabó záratta ki Horváthot – polgármesterként! – a helyi Fideszből.

Ezen túlmenően Szabó az államtitkársága idején elég nyilvánvalóan akadályozta Hatvan uniós pályázatait, esetenként utólag módosítva a város által elnyert pályázatok kiírásait, miközben a környék települései láthatóan bőségesen részesültek az uniós pénzekből.

A hatvani fideszesek Mészáros Lőrinc ajánlását is csatasorba állító belháborújáról ebben a korábbi cikkünkben olvashat részletesebben.