Davis: A lehető legrosszabb ellenfelet kapta a Veszprém

Mahé és Manaszkov is szokatlan koreográfia után lőtt toplistás gólt a német bajnoknak.

A kézilabda-Bajnokok Ligája négyes döntőjében a Veszprém a lengyel bajnok Kielcével játszik majd a döntőbe jutásért, míg a másik ágon a Barcelona a HC Vardarral küzd majd meg. A Veszprém-edző David Davis nem örült a sorsolásnak.

„Ha megnézzük, milyen teljesítményt nyújtott a Kielce a negyeddöntőben, akkor egyértelműen látszik, milyen jó formában vannak, ettől is olyan veszélyesek. Megverték azt a Párizst, akit mindenki esélyesnek tartott a Bajnokok Ligájában. Azt gondolom, hogy a lehető legrosszabb ellenfelet kaptuk a sorsoláson. Kiváló edzőjük van Talant Dujshebaev személyében, aki már rengetegszer járt a Final4-ban, és nem csak egy csapattal, hanem több különbözővel is, ráadásul nyerni is tudott. Tudja, hogyan kell ezeket a meccseket játszani. Amikor legutóbb nyertek, éppen a Veszprém ellen tették" – idézte Davist a klub honlapja.

Nagy László csapatkapitány szerint nagyon kiélezett lesz a Final Four, és nem lehet kiindulni azokból az eredményekből, amit a csoportban játszottak a Kielce ellen, mert a lengyelek is voltak hullámvölgyben.

Lékai Máté arra emlékeztetett, hogy három évvel ezelőtt kilencgólos előnyről kapott ki a Veszprém a döntőben a Kielcétől, ezért van miért visszavágniuk. „Voltunk már negyedikek, harmadikok, másodikok, szóval a célunk idén, hogy végre elcsípjük azt az első helyet. A Kielcének becsúszott jó pár sérülés szezon közben, de szerintem, ha mindenki egészséges az ellenfélnél, akkor egy remek együttest alkotnak egy kiváló edzővel párosítva. Nagyon kemény meccsre számítok szombaton."

(Borítókép: Czeglédi Zsolt / MTI)