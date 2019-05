Parádés játékkal jutott BL-döntőbe a Győr

Magabiztosan, 31-21-re győzte le a Győri Audi ETO a norvég Vipers Kristiansandot a női kézilabda Final Four első elődöntőjében (itt olvashatja percről percre), így vasárnap BL-döntőt játszhat a magyar csapat.

Csak az első percben vezetett a norvég csapat, ezután elsősorban a fantasztikus védőmunkának köszönhetően a Győr semmi esélyt nem hagyott nekik, és már az első félidőben elhúzott tíz góllal. Elsősorban a kapus Leynaud-t és a beállós Kari Brattsetet érdemes kiemelni.

Első félidő: Óriási győri fölény, tíz gólos előny

Egy rövidített Anastacia-koncert vezette fel a meccset, amely norvég góllal kezdődött. A győri Brattsett erre beállóból villámgyorsan válaszolt, majd Amorim góljával át is vette a vezetést a Győr. Óriási tempót diktáltak a csapatok, bő három perc alatt összesen kilenc támadást láthattunk.

Ebből a rohanásból az ETO jött ki jobban, az első négyes döntőjét játszó Veronica Kristiansen gyönyörűen pattintotta a labdát Lunde kapoujába, Groot pedig kíméletlenül belőtte a hetest, miközben Leynaud könnyedén védte a norvég lövéseket (4-1).

A Győr uralta a meccset, még az is belefért, hogy Groot a kilencedik percben hetest hibázzon. A 11. percben 6-2-re vezetett, ekkor a norvég edző időt is kért, hogy megállítsa a győri játékot. Leynaud azonban szépen védte Jeanette Kristiansen átlövését (ő Veronica testvére), majd Brattsett és Amorim villant, és máris 8-2-re vezetett a Győr.

Negyedóra alatt négy gólt tudtak lőni a norvégok Leynaud-nak, a győri támadók viszont hatékonyak voltak, így 10-4-nél a norvég edző kikérte a második idejét. A Győrben azonban a korábbi Vipers-jétékos, Kari Brattset nagyon motivált volt, és az időkérés után megszerezte a negyedik gólját. Majd nem sokkal később az ötödiket is megdobta, az őt váltó Pinteának fel volt adva a lecke, hogy megfelelően pótolja.

Jött szép sorban a többi győri csere is, Hansen és Tomori is pályára lépett, de a különbség szerencsére így sem változott a félidő második felében köszömnhetően Leynaud nagy védéseinek. Egy hetes erejéig Kiss Éva is beállt, és védett is, így 12-5 volt az állás a 21. percben.

20 Galéria: VipersGyőri ETO Fotó: Huszti István / Index

És csak ezután jöttek Görbicz percei: először hetesből, majd a balszélről lőtt gólt, nem sokkal később pedig újra hetest értékesített. A Győr védési hatékonysága 69 százalékos volt a 25. percben, amikor már tíz góllal vezetett a magyar csapat (15-5).

A 26. percben pályára léphetett a hosszú sérülés után visszatérő Nora Mörk, aki rögtön álompasszt adott Pinteának (17-6). A norvég Sulland ezután kicsit kozmetikázni tudta az eredményt, egymás után két gólt lőtt, de Mörk másodpercekkel a félidő vége előtt megint beállította a tíz gólos különbséget: 18-8.

Második félidő: A Győr visszavett, de csak picit

Amorim, majd Brattset góljával kezdődött a második félidő, ami jelezte, hogy a Vipersnek semmiképp nem akarnak esélyt adni arra, hogy visszakapaszkodjon (20-8). Ezután Bódi került többször helyzetbe, de Lunde kétszer is védett, ám Bódinak harmadszorra és negyedszerre sikerült gólt lőnie (22-10).

A győri koncentráció a nagy gólkülönbség miatt érthetően ezután gyengülni kezdett, így a norvégok beállósa és átlövői többször is helyzetbe tudtak kerülni. A győriek eladták többször a labdát, így a norvégok egy 4-0-s sorozattal feljöttek 23-16-ra.

Danyi Gábor időkérése után Oftedal gyorsan kiharcolt egy hetest, amelyet Görbicz értékesített. A védekezés is változott: Leynaud helyett Grimsbö állt a kapuba, de vele sem járt jobban a Vipers, rögtön védekezéssel mutatkozott be. A meccs győri Jolly Jokere, Brattset lőtt megint, majd Hansen is gólt dobott, úgyhogy véget értek a Vipers percei (26-17).

Az utolsó tíz perc kilenc gólos győri előnyről indult, amikor a norvég edző kikérte az utolsó idejét. De nem sikerült szépíteni sem, a Győr szélsői, Fodor és Knedlikova is gólt lőtt, így 30-19 lett öt perccel a vége előtt. A végére kiengedett a Győr, az utolsó másodpercekben Pinteát is kiállították, de így is megmaradt a tíz gólos különbség, 31-21 lett a vége.

Hogy ki lesz a Győr ellenfele a BL-döntőben? A Metz-Rosztov Don meccset ezután játsszák.