Görbicz gólját választották a Final Four legszebb találatává

A Győr Auto ETO KC vasárnap ötödször nyerte meg a női kézilabda-Bajnokok Ligáját . Görbicz Anitáék nemcsak eredményesek voltak, de látványos lövésekkel is éltek. Az európai szövetség a Final Four legjeit hirdette most ki.

A hétvége öt legszebb gólja közé három győrit választottak be. Az első helyen Görbicz szerepelt, még az elődöntőben lőtt szélről egy szép kapufás gólt. A harmadik legjobbnak Eduarda Amorim talpról, kilenc méterről ellőtt bombáját választották, míg Bódi Bernadett egy szélső góllal lett negyedik.

A győri kapusok is jól teljesítettek, Amandine Leynaud két védéssel is bekerült a top 5-be, második és negyedik lett, míg Kari Aalvik Grimsbö a harmadik lett hárításával.

Amorim a Final Four három sztárja közé is bekerült, a norvég Linn Jörum Sulland (Kristiansand) és a holland Lois Abbingh (Rosztov) a riválisai a közönségszavazáson.