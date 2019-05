Ilics is befejezi a kölni négyes döntőben

Nagy László után Momir Ilics is bejelentette a visszavonulását. A 37 éves szerb átlövő a Kiellel megnyerte a Bajnokok Ligája négyes döntőjét, most az a terve, hogy június másodikán búcsúzóul a Veszprémmel is megteszi ugyanezt. Egy nappal korábban a Kielce ellen játszik a magyar csapat, a másik ágon Barcelona-Vardar meccs lesz.

2013-ban jött a Veszprémhez, ötszörös bajnok, ugyanennyiszer nyerte el a Magyar Kupát, a Seha-trófeát kétszer nyerte el.

A klub ügyvezetője, Csík Zoltán elmondta, a jelenlegi vezetőedző David Davisszel megállapodtak abban, hogy Momir Ilic - Carlos Perezhez, Iváncsik Gergőhöz, Gulyás Péterhez vagy Gulyás Istvánhoz hasonlóan - a klub mellett marad és a következő szezontól segédedzőként segíti a klub munkáját.

A szerb válogatottban 125 mérkőzésen 456 gólt lőtt. A legjobb eredménye a 2012-es, szerbiai Európa-bajnokságon elért második hely, akkor a torna legjobb játékosának is megválasztották. Az olimpiára is kijutott, de a csoportban a magyar válogatott legyőzte Szerbiát, és elvette tőle a negyedik még továbbjutó helyet.

A Veszprém csütörtökön fogadja a Szegedet a bajnoki döntő első meccsén, a visszavágó vasárnap lesz. Az is kiderült már, hogy a dán Gjeding, Hansen bírópáros vezeti majd az első meccset.