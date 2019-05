Nagy László: Rosszul és alig edzettünk, aztán jött Davis

Szombaton 15.15-től játszik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája-döntőért a Telekom Veszprém és a lengyel Vive Kielce, a kölni Final Four egyben a visszavonulást jelenti majd Nagy Lászlónak, aki a négyesdöntő előtti sajtóbeszélgetésen elárulta, hogy még nem érzi, hogy visszavonulása miatt más lenne ez a Final Four, mint a korábbiak.

A cél továbbra is ugyanaz: valami maradandót alkotni veszprémi színekben. A feladat adott, és csak rajtunk múlik, mit tudunk produkálni a hétvégén. Még nincs bennem, hogy ezek lesznek az utolsó meccseim, sőt inkább extramotivációt érzek, mert jó lenne szépen búcsúzni

– idézi az MTI Nagyot, aki azt is elmondta, hogy az előző szezonban, illetve az idei elején keveset edzettek Ljubomir Vranjessel, és azt sem feltétlenül jól, ezért nem voltak sikeresek, David Davisszel viszont visszanyerték az önbizalmukat.

Nagy elmondta, örül, hogy a 2018-ban elbukott bajnoki cím után idén vissza tudtak vágni a Szegednek, és az előző meccsek eredményei alapján van esélyük arra, hogy egy-két góllal megverjék a Kielcét az elődöntőben. „Tudjuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, mert ismerjük Talant Dujshebaev vezetőedzőt, és tudjuk, hogy valamit biztosan ki fog találni a játék valamelyik szakaszára. Ha ezt át tudjuk vészelni, sikerrel vívhatjuk meg a találkozót. Igyekszünk mindenre felkészülni” - tette hozzá.

Nagy mellett nyilatkozott az irányító Lékai Máté is, aki elmondta, a hőség miatt sokat kivett belőlük a vasárnapi, Szeged elleni mérkőzés, de a szezon két utolsó meccsét már fél lábon is ki kell bírniuk. Még úgy is, hogy a BL-favoritnak tartott PSG-t kiejtő Kielce ellen kell majd játszaniuk a döntőbe jutásért. Lékait egyébként nem lepte meg, hogy a negyeddöntőből a Kielce jutott tovább: „Én mindig is tudtam, hogy ha mindenki egészséges, akkor a Kielce remek csapat. Óriási csatára számítok.”

A Veszprém az elmúlt hónapokban szinte minden rangadója második félidejében kiválóan teljesített. Lékai szerint ehhez nagyon jó kapusteljesítményre van szükségük, amire alapozva könnyű gólokat lőhetnek. A védekezésük a második félidőben még inkább javul, ez azért lehetséges, mert jó állapotban van a csapat fizikálisan is, mentálisan is. „Talán mondhatjuk, hogy most vagyunk a legjobb állapotban az egész szezonban. Kisebb- nagyobb problémái szinte mindenkinek vannak, az idény végén előfordulnak fájdalmak, de mindenki oda fogja tenni magát az utolsó vérig” – szögezte le.

A Final Four másik elődöntőjében a Barca Lassa és a Vardar Szkopje találkozik.