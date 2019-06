Nagy László: Katasztrofálisan védekeztünk az első félidőben

Nehéz hétvégén van túl a Telekom Veszprémből visszavonuló Nagy László, aki egyrészt azzal a tudattal ment Kölnbe, hogy pályafutása utolsó két mérkőzését játssza, másrészt szombaton meg is sérült. A Sport1 kamerája előtt így értékelt Nagy a vesztes BL-döntő után:

Nehéz ilyenkor bármit is mondani, nagyon csalódott vagyok, többet szerettünk volna elérni. Az első félidőben katasztrofálisan védekeztünk, a kapusteljesítmény is gyenge volt, ezeknek köszönhetően a Vardar magabiztos előnyt szerzett, és ilyen félidő, illetve ilyen hátrány után nehéz volt felállni.

Ez ugyan sikerült még a Veszprémnek, és a szkopjei csoportmeccshez hasonlóan 16-11-es hátrányból még vissza tudtak kapaszkodni egy gólra, de végül nem sikerült a fordítás. „Mindenki elszánt volt, de a védekezés nem ment, nem adott nekünk elég önbizalmat a védőjáték, főleg egy olyan Vardar ellen, amiről előre tudni lehetett, hogy nagyon keményen fog harcolni” – tette hozzá Nagy, aki többször is kiemelte, hogy az első félidőn ment el a döntő.

Arra a kérdésre, hogy mi fáj jobban, az elvesztett döntő, vagy az, hogy elvesztett döntővel vonul vissza, egyértelmű választ adott: a vereség, hiszen ha előre azt mondják neki, hogy BL-döntővel fejezi be a pályafutását, aláírta volna azt, hiszen ez büszkeséggel tölti el.

A visszavonuló Nagy László a Magyar Kézilabda Szövetség férfi szakágért felelős alelnökeként folytatja.

A Veszprém edzője, David Davis is azt emelte ki pozitívumként, hogy milyen messziről jutottak el a BL-döntőbe. A spanyol szerint is az első félidőn ment el a Vardar elleni finálé, nem játszottak jól, a támadás és a védekezés is rosszul ment a csapatnak, sok hiba volt a játékukban. „Októberben senki nem hitte volna, hogy eljutunk idáig, de sikerült. A szezonban jó munkát végeztünk, a vége nem jött össze” – mondta Davis, aki szerint hiába javultak fel a második félidőre, Sterbik Árpád bravúrjai sem segítettek rajtuk. Kitért arra is, hogy a szombaton 12 gólig jutó Petar Nenadić azért csak a második félidőben játszott, mert rendszer szerint halad a csapat, azt kell követni, és nem tud csak úgy berakni még egy irányítót, mert akkor más poszton veszt játékost, csapatban kell gondolkodnia.

A Veszprémből öt év után Szegedre visszatérő kapus, Mikler Roland is megszólalt, aki nehezen találta a szavak a búcsú közelében. Mikler szerint egy vesztes döntő után mindig nehéz jó dolgokat mondani, sajnálja, hogy nem sikerült feltenni az i-re a pontot a veszprémi öt év végén, közel voltak, és nehéz egy ilyen korszakot lezárni.

A Veszprém 27-24-re kapott ki a Vardar Szkopjétól a Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében.

(Borítókép: A veszprémi Nagy László a Telekom Veszprém és a lengyel Vive Kielce mérkőzésén a férfi kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében Kölnben 2019. június 1-jén. Fotó: Sascha Steinbach / MTI / EPA)