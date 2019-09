Hiába a milliárdos csarnok, kiszorult belőle az élvonal Szombathelyen

A jövőbeni együttműködés feltétele az, hogy a múlt rendezetlen anyagi természetű dolgai lezárásra kerüljenek

- válaszolta kérdésünkre Homlok Zsolt, a Haladás VSE (HVSE) elnöke, Mészáros Lőrinc veje, hogy a szombathelyi közgyűlés határozata ellenére miért nem játszhat a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) női csapata a Haladás Sportkomplexumban. Milliós nagyságrendű tételt emleget, amivel Pődör Zoltán évek óta tartozik a Haladásnak. "A tételes összesítést írásban megküldtük, amire a mai napig nem érkezett válasz, így a tárgyalások megszakadtak" - tette hozzá Homlok.

Otthontalanokká váltak a szombathelyi kézisek

Nemrég mi is megírtuk, hogy 44 év után jutott a magyar bajnokság első osztályába a szombathelyi női kézilabdacsapat, ám Pődör klubja a várostól negyven kilométerre fekvő Répcelakon lesz kénytelen fogadni ellenfeleit. Nem kaptak helyet ugyanis a két éve átadott, 15,6 milliárd forintból felépült szombathelyi komplexumban, amelynek Gál Sándor, a szombathelyi Fidesz alelnöke az ügyvezetője, tulajdonosa pedig a városi közgyűlés.

Szombathelyen 2015-ben lett két kézilabda klub, miután egy vita miatt Pődör Zoltán vezetésével szinte a teljes csapat kivált a Haladásból, és egy új egyesületet alapítottak Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia néven. Míg a Haladás sorra bukdácsolt a másodosztályban, tavaly például utolsó lett, az SZKKA idén májusban kiharcolta a történelmi feljutást.

A Haladás felnőttcsapata olyannyira kudarcos volt a szétválás óta, hogy idén nyáron meg is szűnt, az utánpótlásnak ugyanakkor az idén is kibérelték a sportkomplexumot a 8 és 22 óra közötti intervallumban. Homlokék havonta több mint 17 milliót fizetnek a napközbeni csarnokhasználatért. Viszont Pődör klubja így csak éjszaka - este 10 és reggel 8 óra között - tudna ott edzeni és mérkőzéseket játszani, ami nyilvánvalóan nem kivitelezhető egy első osztályú csapat esetében.

Már a június 18-i szombathelyi közgyűlésen is téma volt, hogy nincs otthona az SZKKA csapatának. Mint azt Koczka Tibor fideszes alpolgármester kifejtette (azóta ő borított és szembement a pártjával), két olyan helyszín van a városban, amely megfelel az első osztály feltételeinek: az Aréna Savária és a Haladás Sportkomplexum.

Javaslatára A KÖZGYŰLÉS AZT A HATÁROZATOT HOZTA, HOGY JÚNIUS VÉGÉIG ÁLLAPODJON MEG AZ SZKKA A KÉT CSARNOK ÜZEMELTETŐJÉVEL A CSARNOKHASZNÁLATRÓL.

Az egyikkel sikerült is, Pődör azt mondta, az Aréna Savariát üzemeltető cég ügyvezetője már másnap megkereste, és meg is egyeztek, hogy az öt nagy élcsapat ellen (a BL-győztes Győri ETO KC, FTC, Siófok, Érd, illetve Alba FKC) játszhatnak az arénában. A további nyolc hazai meccs azonban azért nem lehet ott, mert a város kosárlabdacsapata is ezt az arénát használja, márpedig a kézilabdához használt waxolás nem igazán fér össze más sportággal, még alapos takarítás után is csúszik minden.

Egy korábbi, vitatott tartozás

Az SZKKA elnöke azt fájlalja, hogy a Haladás Sportkomplexum vezetője napokig nem kereste, majd hosszú egyeztetések után csak július 9-én sikerült leülni vele tárgyalni. Mivel azonban addigra már élő bérleti szerződése volt Gálnak a Haladás kéziseivel, így Pődörnek valójában Homlok Zsolttal kellett megegyeznie. "A Haladással kötött megállapodás fontos eleme, hogy albérletbe adhatja a csarnokot, a Sportkomplexum ügyvezetőjének a hozzájárulásával, amelyet én a július 9-ei háromoldalú megbeszélésen előzetesen meg is adtam" - mondja Gál.

A tárgyalás nagyon hamar kudarcba fulladt, mert Homlok Pődör egy korábbi tartozásához, az úgynevezett nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötötte annak folytatását. Mint megtudtuk az SZKKA vezetőjétől, 2011 és 2015 között a három szombathelyi klub között (SZKKA, Szombathelyi Sportiskola és Haladás VSE) volt egy megállapodás, mely szerint a városon belül egymáshoz igazoló gyerekek után nem fizetnek nevelési költségtérítést. "Ezeket a nevelési költségtérítéseket a Haladás sem fizette meg a másik két klubnak, ezért amikor a játékosok átigazoltak 2015-ben az SZKKA-hoz, nem is merült fel kérdésként, hogy fizetnie kellett volna nevelési költségtérítést a fogadó félnek.

Ezt utólag, most kéri a Haladás feltételként. Jogilag már nem kérhetné, viszont én a tárgyalások alatt kijelentettem, hogy a további együttműködés reményében ez egy vállalható kérés

- részletezte Pődör. A Haladás nem sokkal később be is nyújtotta a számlát, összesen 5 millió forintot követel az SZKKA-tól. Ez Pődör szerint viszont túlzás, ők csak 3,5 millió forintot számoltak össze a 2015-ös nevelési költségvetés-táblázat alapján, így nem fizetnek.

A polgármester megdorgálta a fideszes alelnököt

És hogy mi történt azóta? Gál Sándor a múlt héten kiadott közleményében azt írja, Homlok már másnapra egyeztetést javasolt az SZKKA ügyvezető elnökének. Pődör Zoltán viszont külföldi tartózkodásra hivatkozva elutasította a személyes egyeztetést, és később se válaszolt a megkeresésekre.

Nem, ez nem így történt. Én kerestem Homlok urat a július 9-i egyeztetés után, e-mailen és telefonon is, amire Homlok Zsolt nem reagált

- állítja ezzel szemben az SZKKA vezetője. Csatolt továbbá két levelet is, melyekben Puskás Tivadar, Szombathely fideszes polgármestere figyelmezteti Gál Sándort a közgyűlés határozatára. Azt írja, a Haladás VSE-vel kötött megállapodása nem mentesíti a kötelezettsége alól, hogy a sportkomplexum tulajdonosának, a közgyűlés határozatának eleget tegyen.

Három nappal később, augusztus 1-jén ismét írt egy dörgedelmesebb hangvételű levelet Puskás, amelyben felhívja Gál figyelmét, hogy

amennyiben a közgyűlési döntés végrehajtásának elmulasztása miatt önkormányzatunkkal, vagy az Ön által vezetett gazdasági társasággal szemben harmadik fél bármilyen igénnyel lép fel, úgy azért ügyvezető urat, mint a közgyűlési határozat végrehajtásáért felelős személyt fogja mindennemű felelősség terhelni.

Gál ugyanakkor széttárja a kezeit, mondván a szombathelyi közgyűlés is elfogadta és támogatta korábban, hogy bérbe adják a csarnokot a Haladásnak. "Részünkről én továbbra is nyitott vagyok az egyeztetésre és előzetesen is hozzájárulásomat adom kettejük megállapodásához" - mondja.

Az SZKKA vezetője se zárkózik el a további tárgyalásoktól, viszont Pődör azt mondja, számukra szakmailag csak akkor lehet elfogadható az egyezség, ha edzeni is ott tud a csapat, ahol játszik, tehát valójában nem csak a nyolc hazai mérkőzésről van szó. Az SZKKA-nak mindenesetre most 32 millió forintjába kerül, hogy Répcelakon kell játszaniuk a hazai meccseiket. Pődör szerint hosszabb távon egy új kézilabda csarnok lehet a megoldás, de még nem kaptak rá támogatást.