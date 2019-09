Hihetetlen gól, egy csellel két védőt fektetett el a kézis

Szerdán egy a Riihimäki Cocks-Sävehof, finn-svéd mérkőzéssel elindult a férfi kézilabda Bajnokok Ligája, amin elég látványos gólt szerzett a hazai, finn csapatot erősítő Nils Kreicbergs.

Kreicbergs a második félidő közepén hozott ki a vártnál is többet egy rossz passzból: egy hatalmas lövőcsellel a Sävehof két védőjét is hanyatt fektette, majd egy lépés után az elmozduló kapus mellett a kapu bal alsó sarkába bombázott. A gól után Kraicbergs maga is elmosolyodott, hogy micsoda találat volt.

A lett játékos végül nem örülhetett, csapata 30-25-re kikapott a BL-idénynyitón.

A Bajnokok Ligájában érdekelt két magyar férficsapat közül a Szeged szombaton csúcsmeccsel kezd, hiszen a Barcelonát fogadják, a Veszprémre vasárnap (szintén otthon) könnyebb mérkőzés vár, ők a Motor Zaporozzsje ellen játszanak.

via 24.hu