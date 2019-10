Átalakulva is szupererős a Győr

Győrben nem igazán ragaszkodnak ahhoz a mondáshoz, hogy "Győztes csapaton ne változtass". A Bajnokok Ligáját zsinórban háromszor is megnyerő kézilabdacsapat ugyanis az új idényre eléggé átalakult, és bár nem kis nevek érkeztek a csapathoz, kérdés azért ilyenkor, mennyire tudnak együtt játszani, és ismét a csúcsra jutni a világsztárok.

Az idény végén távozott Tomori Zsuzsa, Crina Pintea, Nora Mörk, illetve az egyik kulcsjátákos, az irányító Nycke Groot, a helyükre pedig két franciát, Nze Minkót és Edwige-t, a régi ismerős Katarina Bulatovicot, a Fradiból érkező Faluvégit, illetve a most még sérült Kurtovicot igazolta a Győr. És ebben az új összeállításban indult neki az újabb BL-szezonnak a csapat.

A csoport erősségét elnézve papírforma szerint a Győrnek simán nyernie kell minden meccsét, sőt, csak annyi a kérdés, hogy a svéd Sävehof, a szlovén Krim Ljubljana és a cseh Banik Most közül valemelyik tíz gólon belül tud-e kerülni. De a női kézilabda-valóság persze mindig alakulhat másképp, így a győri AUDI arénában mindenki arra volt kíváncsi, hogy az idei szezon első BL-meccsén hogyan mutatkozik be a csapat.

A svéd Sävehof ellen a Győr bizonyította, hogy nem vesztett erejéből: laza játékkal 35-23-ra intézte el ellenfelét a magyar csapat.

És ehhez elég volt a két játékrész elejét megnyomni. A BL-kezdés ugyanis határozottan imponálóan sikerült: Amorim átlövése, a norvég beállós Kari Brattsett triplája, majd Fodor Csenge szélsőgólja után 5-0 volt nyolc perc alatt.

Ezután a Győr vissza is vett a sebességből, és a gólgyártás helyett a csapatépítésre koncentrált mindenki. Ugyanis láthatóan a kezdőcsapatban is helyet kapó Nze Minkót, illetve a beállós Edwige-t hozták helyzetbe, és mindenki annak drukkolt, hogy lőjék már meg az első győri BL-góljukat. Ez végül majdnem minden győri újonc esetében meg is történt a meccsen: Bulatovic végül nem talált be, ő láthatóan nem pörgött fel erre a meccsre, és híresen erős lövéseit könnyen hárította a svéd kapus.

Bulatovic helyett Amorim viszont sorra lőtte az életerős góljait. Az első félidő egyik legváratlanabb jelenete az volt, amikor az átlövő beállós poszton találta magát, és onnan próbálkozott. Az első kísérletet védte a kapus, a kipattanót viszont bevágta a brazil játékos.

Az első félidő 17-11-gyel zárult, és a gólkülönbség ekkor még nem fejezte ki a valódi különbséget a két csapat között. A második félidő elejét viszont megint megnyomta a Győr, így a 37. percben 22-12 volt a különbség. Ekkor már Amandine Leynaud állt a győri kapuban, és neki még nehezebben tudtak betalálni, mint az első félidőben amúgy jól védő Kiss Évának.

A Győr ezután megint visszavett, és Amorim újra megpróbálta az első félidőben látott szemtelen labdaszerzős cselét: a kispadról olyan ütemben érkezett a pályára, hogy el tudja csenni az óvatlanul passzolgató svédektől a labdát. A második félidőben ez bejött, 29-22 volt ekkor az állás.

A meccs végét a svédek már nehezen bírták, a győriek nagy iramot diktáltak, úgy döntöttek, nem engedik tizen belül a Savehofot. Leynaud szinte mindent kivédett, elöl pedig Hansen, Nze Minko és Bódi lőtte sorra a gólokat. A vége így 35-23 lett.

A következő meccset a Győr cseh Banik Most ellen játssza, amely az idei BL első meglepetését produkálta: a selejtezőből érkezett, jobbára ismeretlen nevekből álló csapat idegenben verte vasárnap a Krim Lubljanát. A Győr ellen azonban aligha okoznak majd meglepetést.