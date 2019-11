Ritka nagy hullámvölgyet túlélve csoportgyőztes a Győr a kézi-BL-ben

A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként 31-26-ra legyőzte a szlovén Krim Mercator Ljubljana csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája szombati játéknapján, ezzel hatból négy mérkőzés után biztosította, hogy csoportelsőként jut tovább a középdöntőbe, számol be az MTI.

A brazil Eduarda Amorim vezérletével remekül kezdett az ETO, még nyolc perc sem telt el, amikor már öt góllal vezetett. Ezután azonban ritkán látható hullámvölgybe kerültek a győriek, minden lövésüket elrontották, és a védekezésük sem működött hatékonyan. Több mint 13 percig nem talált be az ETO, ezt kihasználva a szlovénok fordítottak (8-9), ettől még lelkesebbé váltak, és a szünetben meglepetésre döntetlen volt az állás.

A második félidőben a norvég Stine Oftedal góljaival újra a hazaiaknál volt az előny, a francia Amandine Leynaud egyre jobban védett, így a hajrában már nem forgott veszélyben csapatuk sikere.

A mezőny legeredményesebb játékosa Oftedal volt hét góllal, a cseh Jana Knedliková ötször talált be.

A Fradi is nyert

A Ferencváros egy góllal nyert a horvát Podravka Koprivnica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, szombaton, ezzel nagy lépést tett a középdöntőbe jutás felé.

A vendég Fradi fontos hiányzó nélkül, a a legerősebb keretével lépett pályára, de csak a feléig tudták irányítani az első félidőt, a szünetben is döntetlen volt az állás. A második félidőben viszont összekapta magát a Fradi, és a Podravka nem vezetett a 40. perc után. A mezőny legeredményesebb játékosa Milosavljevic volt kilenc góllal, a magyar csapatból Kovacsics Anikó, Klujber Katrin és Lukács Viktória is ötször talált be.

A két győzelemmel és két vereséggel álló FTC egy hét múlva a norvég Vipers Kristiansand csapatát fogadja Érden. A győriek egy hét múlva a svéd IK Sävehof otthonában lépnek pályára a BL csoportkörében.

Női BL, csoportkör, 4. forduló, D csoport

Győri Audi ETO KC-Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 31-26 (13-13)

IK Sävehof (svéd)-DHK Baník Most (cseh) 24-19 (12-8)

Az állás: 1. Győr 8 pont, 2. IK Sävehof 3 (93-104), 3. DHK Baník Most 3 (96-124), 4. Krim Mercator Ljubljana 2

Női BL, csoportkör, 4. forduló, A csoport