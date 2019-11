Egy nap alatt két meccset is nyert a Veszprém

A Telekom Veszprém kézilabdacsapata kedden két mérkőzést is játszott egymás után hazai pályán, és mindkettőt magabiztosan meg is nyerte. Előbb a SEHA Liga alapszakaszában az orosz Szpartak Moszkvát győzték le 37-32-re, majd a kézilabda NB I.-ben a Csurgót 36-20-ra, írja az MTI.

A Szpartak Moszkva elleni meccsen a Veszprém, akárcsak a moszkvai odavágón, amit 26-23-ra nyertek meg, az U21-es csapatával állt ki, kiegészítve a felnőtt kerethez tartozó Borut Mackovsekkel, Dejan Manaszkovval és Vladimir Cuparával. Az orosz csapat nem volt könnyű helyzetben, mivel - vélhetően vízumproblémák miatt - csak nyolc mezőnyjátékost tudott nevezni a mérkőzésre.

A Szpartak vezetőedzője a 24. percben már másodszor kért időt, mert 7-7 után a Veszprém 6-0-s sorozatot produkált. Az oroszok a második félidőben felzárkóztak két gólra, de a Veszprém egy 8-2-es szériával magabiztossá tette a győzelmét. A mezőny legeredményesebb játékosa a balszélső Dejan Manaszkov volt tíz góllal. A Veszprémnek egy vereség mellett ez volt az ötödik győzelme a regionális SEHA Liga alapszakaszában, ahol 15 ponttal vezeti a B csoportot.



Jó mérkőzés volt. Főleg védekezésben játszottunk jól, valamint Cupara jól védett, így sok gyors lerohanás gólt tudtunk szerezni. Úgy gondolom, hogy a mérkőzés utolsó perceiben a 3500 állva szurkoló ember bizonyítja, hogy a veszprémi csapatban magyar játékosoknak is helyük van

-nyilatkozta a meccs után Gulyás Péter, a Veszprém U21-es csapatának edzője.

A Telekom Arénában ez után következett a Csurgó elleni bajnoki a kézilabda NB I. kilencedik fordulójában. A Veszprém 4-0-val kezdte a mérkőzést, a 12. perc elején pedig már 9-1-re is vezettek. A folytatásban feléledt ugyan a Csurgó, de a szünetben így is 11 gólos hátrányban volt már. Miután a második félidőre is megmaradt a Veszprém lendülete, és végül tizenhat góllal győzték le a csurgóiakat.

A meccs legerdményesebb játékosa a kilenc gólt szerző veszprémi balszélső, Manuel Strlek volt. A győzelmével David Davis vezetőedző csapata hibátlanul vezeti a bajnokságot.

A kézilabda NB I. állása:

1. Telekom Veszprém 9 9 - - 342-219 18 pont

2. MOL-Pick Szeged 9 9 - - 326-219 18

3. HE-DO B. Braun Gyöngyös 9 6 - 3 268-242 12

4. FTC-HungaroControl 8 5 - 3 225-210 10

5. Csurgói KK 9 4 1 4 227-236 9

6. Balatonfüredi KSE 8 4 1 3 214-235 9

7. Eger SZSE 9 4 1 4 242-274 9

8. Grundfos Tatabánya KC 8 4 - 4 229-219 8

9. Sport36-Komló 8 3 1 4 198-207 7

10. Dabasi KC 8 3 1 4 203-221 7

11. Mezőkövesdi KC 7 1 2 4 168-209 4

12. Budakalász 8 1 - 7 192-230 2

13. Orosházi FKSE-Linamar 8 1 - 7 206-251 2

14. Váci KSE 8 - 1 7 180-248 1