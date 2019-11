Továbbra is 100 százalékos a Győr, most idegenben nyert a BL-ben

Kilenc góllal, 36-27-re nyert a Győr a női kézilabda Bajnokok Ligájában a svéd Sävehof ellen. Ezzel továbbra is is hibátlan a BL-ben, és vezeti a csoportját. A meccs kellemes meglepetése az elmúlt hetekben gyengébben játszó Katarina Bulatovic volt, aki bombagólokkal tért vissza régi önmagához.

Több szempontból is meglepően indult a Győr-Sävehof BL-mérkőzés. Az első rögtön az időpont, kora délután, 13:30-kor kezdődött a mérkőzés, és talán ez az ebéd utáni időpont az oka a győri álmoskás kezdésnek.

Percekig nem esett gólt, a győri játékosok ziccereket hibáztak, és Stine Oftedal csak az ötödik percben talált be először. Azért lehetett számítani lehengerlőbb kezdése, mert a Győr az eddigi BL-meccsein gyakorlatilag az első tíz percben elintézte az ellenfeleit, és bár a legutóbbi Ljubljana elleni meccsen volt 20 perc áramszünet, a Győr minden meccsét simán megnyerte, és már csoportgyőztesnek is tekinthető. A BL-nyitányon a Sävehofot 35-23-ra verte Győrben, így most is sima meccsre készülhettek a győri lányok.

A svédek azonban ezúttal szívósabbnak bizonyultak, és sokáig nem hagyták elmenni a Győrt, amely - újabb meglepetés - nyitott védekezéssel kezdett: Estelle Nze Minko lépett előrébb zavaróba. A Győr nagyjából az első félidő felénél tért magához, és elkezdte bedarálni a Sävehofot.

Bulatovic bombagólokkal tért vissza

Az összes mezőnyjátékos gólt lőtt, különösen Amorim és Nze Minko volt aktív, de ezúttal érdemes kiemelni Katarina Bulatovicot. A montenegrói világsztár jobb átlövőnek nem annyira erősen sikerült eddig az idénykezdés, a sokszor BL-győztes átlövő nagyjából olyan erősségű labdákat dobálgatott az ellenfél kapuja felé, minta passzolni akarna egy ifimeccsen. Danyi Gábor, a Győr edzője a hírek szerint elbeszélgetett vele, és Bulatovic olyannyira magához tért, hogy két hatalmas, igazi "bulatovicos" gólt lőtt az első félidőben.

A második félidőben aztán egyértelművé vált a győri fölény, és 10-12 gól lett a különbség. Oftedal, Brattset és Hansen lőtte sorra a gólokat, hozzájuk csatlakozott még Görbicz Anita, aki a második félidőben lépett pályára.

A győriek elkezdtek lazábban védekezni, elfelejtettek kilépni a svéd lövőkre, akik életerős lövésekkel bombázták Amandine Leynaud kapuját. Örömteli fejlemény ugyanakkor, hogy a Győrben akciógólt is szerzett Amanda Kurtovic, aki hosszas sérülés után tért vissza egy-két hete, és eddig csak pár perc lehetőséget kapott éles meccsen. Bulatovic a második félidőben is folytatta a jó sorozatát, és amikor újra lehetőséget kapott, három nagy gólt is lőtt.

100 százalék

A végén 12 góllal is vezetett a Győr, de a végén lazább lett a védekezése, és végül kilenc gólos lett a különbség. A Győr 36-27-re verte a Sävehofot, a meccs legeredményesebb játékosa a hazaiak irányítója, Amelia Lundbäck volt nyolc góllal, az Győrből a norvég Stine Bredal Oftedal hét gólt szerzett.

Ez azt jelenti, hogy a Győr a BL-ben (és amúgy a bajnokságban is) továbbra is 100 százalékos, és persze vezeti a csoportját.

A győri BL-meccsel egy időben játszott az EHF kupában a Váci NKSE, amely hét góllal kikapott a török bajnok Kastamonu Belediyesi GSK otthonában. Ez az EHF kupa selejtezőjének harmadik fordulója volt, annak is az első mérkőzése. A két csapat két évvel ezelőtt is egymással játszott a selejtező harmadik körében, akkor a törökök kettős győzelemmel jutottak tovább.