A férfi kézilabda Bajnokok Ligája nyolcadik fordulójában a Telekom Veszprém a második félidőben átütő játékkal simán verte a fehérorosz Meskov Bresztet. A félidőben még csak döntetlen állt az eredményjelzőn, mert a védekezés nem volt rendben, és most a támadásokba is meglehetősen sok hiba csúszott.

A 14-14-es állásban fontos szerepet játszott a lengyel Kielcétől igazolt szerb kapus, Cupara, aki nagy bravúrokat mutatott be.

A fordulás után aztán a magyar bajnok egy másik fokozatba kapcsolt, a Breszt ezt az iramot nem tudta tartani, és a különbség fokozatosan nőtt a két csapat között.

Magyar játékos most sem kapott túl sokat szerepet, Székely Márton egy hetesre állt be a hajrában a kapuba. Amikor már eldőlt a meccs, David Davis akkor sem küldte be.

A végeredmény 31-25 lett, a horvát Strlek, a szlovén Gajic és a szerb Nenadics egyaránt öt gólig jutott, ők voltak a mieink legeredményesebb játékosai.

(Borítókép: Veszprém Handball Team/Facebook)