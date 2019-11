Elkezdték építeni, ilyen lesz a szegedi kézicsarnok

A 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokságra Szegeden új sportcsarnok épül, amelyik 8 ezer 300 néző befogadására lesz alkalmas.

Fotó: MKSZ

Bardóczi Gábor kormánybiztos a Sport1-en bemutatta a látványterveket is, és elmondta, a munkaterület átadása megtörtént.

"Az arénában a mobillelátós alsó karéj részt be lehet tolni, és ott is kétpályás edzőlehetőséget lehet biztosítani a fiataloknak. Mellette épül hozzá egy kétpályás edzőcsarnok, ami önállóan is tud működni. Illetve a kézilabda-utánpótlásra is gondolva egy akadémiai, kollégiumi részleg is lesz, ahol több, mint 30 gyereket tudunk majd elszállásolni bentlakásos kollégiumban."

Fotó: MKSZ

A csarnokot 2021 novemberére kell átadni, hogy két BL-meccset megrendezhessen benne a klub az Eb előtt. Tatabánya a póthelyszín, ott is megépülhet egy hatezres csarnok ugyanerre a határidőre. Veszprémben nem lesznek Eb-meccsek.

Debrecenben a 6 ezres Főnix csarnokot fogják felújítani, Budapesten új gigacsarnokot építését szeretnék, aminek bizonytalan a sorsa a főpolgármester-választás után. Szlovákiában Pozsony és Kassa a helyszín.