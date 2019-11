Sikeréhes fiatalokkal célozzuk meg az olimpiát

A 2008-as olimpiára jutott ki legutóbb a női kézilabda-válogatott, most jó esély van a legjobb nyolc közé jutni, és ott lenni a márciusi selejtezőn. A férfiak halvány szereplése után itt az ideje, hogy valami jó is történjen a sportágban.

A magyar női kézilabda-válogatottnak szombaton kezdődik a világbajnokság Japánban. Az év legfontosabb eseménye előtt mindössze két hét szünet volt, edzőtáborozni is csak rohamtempóban tudtak a csapatok.

A Ferencváros november tizenhatodikán még a Bajnokok Ligájában játszott Metzben, a Győr egy nappal később volt a pályán. Pár napos közös gyakorlás után a válogatott Dél-Koreában akklimatizálódott, és játszott három nap alatt három komoly meccset. Oroszország (25-29), Dél-Korea (31-25) és Szerbia (23-25) volt sorrendben az ellenfél: a mérleg egy győzelem, két vereség.

Majd onnan kis regeneráció után repültek át Kumamotóba, amelyik a vb fő helyszíne, bár két meccset Jacusiróban rendeznek. Kumamoto onnan lehet ismerős, hogy a férfiak 1997-ben negyedik helyezést értek el a városban. Ezzel a pozícióval szinte látatlanban kiegyezne most mindenki, mert a négy között a nők 2005-ben jártak legutóbb, és a nyolc között is hat éve, 2013-ban voltunk. Tíz éve volt Ázsiában vb, akkor a kilencedik helyre futott be a csapat, annál most mindenki többre vágyik.

A magyar válogatott dán kapitánya, Kim Rasmussen pontosan tudja, hogyan lehet eljutni a negyedik helyig, a legutóbbi olimpia előtti vb-n épp a mieinket legyőzve lett negyedik Lengyelországgal. Rasmussen BL-győztes edző, az előző Európa-bajnokságon a hetedik helyre navigálta a megfiatalított csapatot. A hivatalos elvárás most is az, hogy a legjobb hét között legyünk ott, és akkor a 2020. márciusi olimpiai selejtezőre garantált a helyünk. Ha nem így lenne, az Eb-hetedik hely felértékelődésében is lehet reménykedni, de egyelőre ezzel ne foglalkozzunk, a számolgatásokra ráérünk a torna alatt vagy után. Bár az lenne a legtisztább, ha egyszer sem kellene matekozni.

A dán szakember munkájának most jön a legfontosabb fokmérője, hiszen őt azért igazolta a hazai szövetség három éve, hogy az olimpián ott legyen a csapat. Annál is inkább, mert az előző két olimpiáról hiányzott a válogatott. Nagy a konkurencia, nagy lesz a harc, az ellenfelek is az olimpiai álommal fekszenek és kelnek. Rasmussen úgy értékelt még itthon, hogy reális esély van az első hétben végezni, noha kiegyenlítődött a mezőny.

Egészen biztos, és közhely, egy győzelmet sem fognak könnyen adni, sokszor előfordulhat, hogy egy-egy gól dönthet a végjátékban, egy jól sikerült utolsó támadás hoz pontokat.

A legfontosabb feladat a csoportkörben: a Montenegró-Románia-Spanyolország hármasból minimum egyet le kell győzni,

és akkor a helyünk a két kötelező győzelemmel (Kazahsztán és Szenegál) biztosított a középdöntőben, vagyis a legjobb tizenkettő között. Két győzelem még jobb pozíciót garantál a folytatásra.

A középdöntőben már nem egyenes kiesés dönt, mint négy éve, vagy épp két éve, amikor a későbbi győztes franciákkal kerültünk szembe. A csoportmeccsek igazságosabbak, és hosszabb távon jobban megmutatja az valós erőviszonyokat, mert egy rossz meccs után lehet javítani.

Rasmussen keze alatt egy olyan csapat formálódott, amelyik képes megnyerni a csoportját. Nem mi mondjuk ezt, elég a fogadóirodák oddsait végignézni.

A kimagasló norvég-francia-orosz trió után Magyarországot rangsorolják a negyedik helyre.

Már ugyanolyan erősnek gondolják ezt a válogatottat, mint a hollandot, és hajszállal előbbre taksálják a mieinket Montenegrónál.

A Győrrel BL-győztes szakvezető, Danyi Gábor úgy értékelte az esélyeket: ő bízik a válogatottban. "Bizakodó vagyok, kellően óvatosan bizakodó. Egységes, sikeréhes, motivált csapatunk van, kiváló szakmai stábbal. Egy ilyen világverseny tele van buktatókkal. Tehetséges játékosaink vannak, a korosztályos győzelmek, junior vb és ifi-Eb, önmagukért beszélnek, de a felnőtt szint egészen más, mint a junior. Amikor az ember az amatőrök között kiemelkedően teniszezik, és elmegy egy challenger tornára, akkor ébred rá arra, hogy egészen más szintre ért. Talán nem túlzás ezt a hasonlatot használnom most. Nagyon jól kell beosztani az erőnket, mert biztosan lesz az öt csoportmeccsből egy olyan, amelyik gyengébben sikerül. Reménykedjünk benne, hogy a gyengeségeink Kazahsztán vagy Szenegál ellen derülnek ki.

Az is hasonlóan fontos, hogy a szinte szükségszerűen bekövetkező meccsen belüli holtpontjaink rövidek legyenek. Ha a rövidzárlatokat megússzuk mínusz hárommal, akkor pozitívabbak leszünk, mintha mínusz hattal vagy még többel kecmergünk ki belőlük

- mondta Danyi.

Figyelmeztetett arra, sohasem szerencsés, ha az álmaink jócskán a valóság elé kerülnek. Előnye lehet a csapatnak, hogy a magja a Ferencvárosból kerül ki, de azt is látni kell, hogy a Fradi a BL-ben továbbjutott, de sziporkázó játékot kevésszer mutatott.

Ezért is lesz mindennél fontosabb, hogy a sorozatterhelést megfelelően kapják a játékosok, és szerinte ezt a feladatot Rasmussen jól meg fogja oldani.

A három fontos meccs

Danyi szerint a spanyolok ellen Nerea Pena kikapcsolása lesz a döntő, ezt sikerült megoldani az előző Eb-n, mindössze két gólt lőtt. A mieink 32-26-ra nyertek. A spanyoloknál hiányzik a szélről Carmen Martin, aki tavaly hat gólt lőtt, és csapata legeredményesebb tagja volt. A Nantes spanyol átlövője, Cabral Barbosa egy éve nem volt a csapatban, most ott lesz, márpedig ő az egyik legveszélyesebb játékosuk a már említett siófoki irányító mellett. A balkezes átlövő, Mireya Gonzalez neve Érdről (illetve Győrből) lehet ismerős, bár már Romániában játszik.

Nerea Pena a csapat esze, egyedül, edzői utasítás nélkül is képes eldönteni, mit kell játszania a társainak, mi a helyes megoldás a védelemmel szemben, és merre kell cseleznie, hová kell állnia a beállónak. A spanyolok elsőre a románokkal csapnak össze, vagyis egy komoly meccsből jönnek, nálunk talán szerencsésebb, hogy a kazahokkal melegítünk be, és utána jön egy a csoport végső sorrendjéről is határozó meccs. Sokszor láttuk azonban már azt is, hogy aki egy komoly meccsből érkezik, másnap is képes kimagasló teljesítményre, és nem számít az, ha elsőre verhető ellenfél jutott.

A harmadik meccsen Montenegró a rivális. A két csapat nem találkozott tavaly vagy tavalyelőtt, Bulatovicot, Radicevicet, Jaukovicot nem kell bemutatni senkinek. Montenegró egészen biztosan használni fogja fizikai erejét, szikrázóan kemény védekezését mindegyik ellenféllel szemben. Már a bemelegítésnél tudatni akarják, hogy ki nyeri meg a meccset. Számíthatunk arra, hogy meg akarják törni a magyar csapatot.

Elképzelhető, hogy ezen a meccsen már 20 gól is elég lesz a győzelemhez, és nem lesz rohanás. Montenegró a kispadon erősített, Per Johansson váltotta az elfáradó Dragan Adzsicsot. Johansson felfelé ívelő pályára állította a svédeket, 2010-ben Eb-döntőt játszott, a londoni olimpián azonban kudarcot vallott, és nyeretlenül fejezte be a tornát.

"A spanyolokra, románokra, Montenegróra is igaz, hogy nagyon nehéz megverni őket, felszívják magukat egy-egy meccsre. Természetesen verhetőek, a magyar válogatott alapképességekben egyenrangú a riválisokkal. De tudnak gondokat okozni nekünk" - ismertette Danyi, aki a széleken gondolja a legerősebbnek a mieinket, mert hasonló tudású játékosok vannak a padon, mint akik a pályán lesznek.

Szélső poszton szerinte full extrásak vagyunk, és már a tavalyi Eb-n is igazoltuk ezt. Mind a négy szélsőnk meccset befolyásoló erő lehet. Emellett Bíró Blankát és Háfra Noémit emelte ki, mint a két magyar kulcsembert. A 21 éves igen tehetséges Háfrát tavaly megismerte a mezőny, most már készülnek rá, ő is tudatában van ennek.

"Ha teszem azt Faluvégi jól és eredményesen játszik a spanyolok ellen, könnyen meglehet, hogy Montenegrónak már Lukács lövi feltartóztathatatlanul a gólokat. A másik oldalra ugyanez igaz Schatzl és Márton esetében. Valamennyi ellenfelünkre jellemző, hogy egy jó sort ki tud állítani, de a másodikban már nem olyan erős. Nekünk is van egy nagyon jó sorunk, de a kiegészítő embereink fontosak lesznek. Csak a franciák rendelkeznek két jó sorral, az oroszok is csak másféllel, a norvégoknál a sérülések miatt szintén nincs most 12 egyenrangú játékos."

Danyi egyetért azzal, hogy ezúttal is a védekezés lesz döntő fontosságú, ahogy általában egy nagy tornán. A jó és kellően agresszív védelem megtalálása sokat lendít a csapaton. A pontos védekezés és jó kapusteljesítmény után, ha nem kell az ellentámadásnál a védelmét gyömöszölni, hanem végigrohanva a pályán ziccerig és gólig jutni, nagy előny. A románok két fontos emberüket (Laslo és Buceschi) nélkülözik doppingvádak miatt, így már nem tudják olyan bátran a sorokat variálni, Neagu pedig sérülésből tér vissza, vélhetően nem kaphat olyan hatalmas terhelést, mint az előző eseményeken, mert neki is nagyon pontosan kell beosztani az erejét.

Ki vár ránk a középdöntőben?

A középdöntőben feltehetően a japán-orosz-svéd trió vár a mieinkre, bár Kína bekavarhat.

A japánokat nem szabad lebecsülni, nagy erőkkel készülnek az olimpiára, együtt vannak az év nagy részében, és már két éve megmutatták, oda kell rájuk figyelni, hiszen a brazilokkal szemben döntetlenre voltak képesek, Montenegrót megverték eggyel, az oroszoktól eggyel kaptak ki a csoportban. A hollandok ellen eljutottak a hosszabbításig a kieséses szakaszban, de végül a ráadásban kikaptak, elsősorban a rutintalanságuk okozta, hogy nem tudták a rendes játékidőben megnyerni azt a meccset.

A svédek immár nem nélkülözik legjobbjukat, az irányító-átlövő Guldént, de nem tudni, hogy szülése után milyen állapotban tér vissza. Jobbak lehetünk náluk, az oroszok azonban úgy látszik - egyelőre - más, magasabb szintet képviselnek. A volt győri edző, Ambros Martín vezeti őket, és Vjahirjeva egészen különleges klasszist képvisel.

Karakter, tapasztalat, erő, győztes mentalitás. Hosszú távon ez fog dönteni. Ha nálunk az egyensúly nem bomlik meg, és a keret rutintalansága csak kevésszer ütközik ki, a fiatalságból adódó elsöprő lendületet viszont többször látjuk viszont, akkor jó eséllyel mehetünk az olimpiai selejtezőre.

Márciusig pedig még több tapasztalatot lehet gyűjteni, amivel még erősebb lehet a csapat" - összegzett Danyi.

A válogatott kerete:

Kapusok : BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), KISS Éva (Győri Audi ETO), TRIFFA Ágnes (DVSC Schaeffler)

Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (Győri Audi ETO), LUKÁCS Viktória (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbátlövők : KISS Nikoletta (Érd), KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), KOVÁCS Anna (DVSC Schaeffler)

Irányítók: KOVACSICS Anikó (FTC-Rail Cargo Hungaria), TÓTH Gabriella (Érd), VÁMOS Petra (DVSC Schaeffler)

Beállók : SZABÓ Laura (Érd), PÁSZTOR Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), TÓVIZI Petra (DVSC Schaeffler)

Balátlövők: HÁFRA Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), TOMORI Zsuzsanna (Siófok KC)

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SCHATZL Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria)

A stáb:

Szövetségi kapitány : Kim RASMUSSEN

Edző : SITI Beáta

Kapusedző: BAKOS István

A menetrend:

November 30., szombat, 10.00: Magyarország–Kazahsztán

Magyarország–Kazahsztán December 1., vasárnap, 10.00: Spanyolország–Magyarország

Spanyolország–Magyarország December 3., kedd, 7.00: Magyarország–Montenegró

Magyarország–Montenegró December 4., szerda: 11.00: Magyarország–Szenegál

Magyarország–Szenegál December 6. péntek, 11.00: Románia–Magyarország

(Borítókép: A magyar válogatott játékosai ünneplik győzelmüket az Ausztria - Magyarország női kézilabda világbajnoki selejtező mérkőzés végén az ausztriai Grazban 2019. június 2-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)