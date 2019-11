24 gólos siker a női kéziválogatott első vb-meccsén

Szombat délelőtt a magyar női kézilabda-válogatott lejátszotta első mérkőzését a Japánban rendezett világbajnokságon. Kazahsztán az Ázsia Bajnokságon a negyedik volt, ezért nem is lehetett kérdés, hogy a mieink az esélyesek. Még a 2008-as olimpia előtt váratlanul kikaptunk tőlük egy felkészülési meccsen, de abból a csapatból csak Tomori maradt, aki az ötödik világbajnokságán vesz részt.

Rasmussen a szélre Schatzlt és Lukácsot rakta, Tóvizi volt a beálló, Háfra és Kovacsics valamint Kovács Anna szerepelt a belső posztokon. Ha végig akarja nézni percről percre, mi történt, akkor itt megteheti. Ez a cikk pedig a torna felvezetése.

Döcögősen indult a meccs, ahogy egy ilyen típusú nyitómeccs indulni szokott. Klujber hetest hibázott, 3-2-re a kazahok vezettek, utána viszont Triffa védései valamint a védekezés felkeményedése meghozták az eredményt, és egy 8-0-s rohammal eldőlt a félidő, illetve az egész meccs sorsa is.

Tomoritól a védelem a szilárdságot kapott, és a Siófok átlövője jól is osztogatott. Nagyon éltek a gyors szélsők, Tóth Gabi irányítóból volt bátor, de sikerült megjátszani sokszor a beállót is.

22-8 volt a szünetben, ez a tetemes előny pedig túlzottan is megnyugtatta a mieinket, mert a fordulás után sok technikai hiba, több eladott labda tarkította a játékot, a kazahok a második félidő első 10 percét 4-1-re nyerték. Rasmussen ezt látva időt kért.

Ennek meg is lett a hatása, mert onnantól felgyorsult a csapat, Vámos Petra is belőtte első góljait, Márton Gréta bátorsága a szélről figyelemre méltó volt, és nagyon határozottan lőtte a góljait. Rasmussen a nyitott védekezést is gyakoroltatta a folytatásban, Kovács Anna volt zavaróban.

A hajrában csak a különbség volt a kérdéses, Klujber egy kínai figura után lőtte az utolsó előtti magyar gólt. Az utolsót pedig egy remek sánc után Márton lerohanásból helyezte el a kapuban, ez volt a hetedik találata, a szélsőink összesen 21 gólig jutottak

A végeredmény: 39-15 lett. A mérkőzés emberének a csapatkapitány, Kovacsics Anikót választották meg, aki négy gólpasszt adott, gólt nem lőtt.

Vasárnap a spanyolok jönnek, akik kiütötték a románokat (31-16). A címvédő franciák 29-27-re kaptak ki Dél-Koreától.