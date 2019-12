Kézi-vb: még semmi sincs veszve a magyaroknak, most jön a java

Mindössze két góllal nyertek a románok, amivel a magyar csapatot is megelőzték a C csoportban.

A női kézilabda-világbajnokság C csoportjának utolsó meccsén dől el, hogy Magyarország vagy Románia csatlakozik a középdöntőbe már továbbjutó Spanyolországhoz és Montenegróhoz. Akármelyik válogatott is nyer pénteken – a döntetlen számunkra kedvező -, a középdöntőt nulla ponttal kezdi, mert a másik két csapattal szemben nem szerzett pontot a csoportkörben.

Egy éve emlékezetes meccset vívott a két csapat, akkor a magyarok 31-29-re nyertek a románok ellen. Azon a meccsen a húzóember Cristina Neagut egy rossz mozdulat után elveszítette a román válogatott, és az oroszok elleni elődöntőben már nem játszhatott a csapat vezére. Neagu felépülése kereszt-szalagszakadása után nem ment könnyen. A BL-ben már játszott ősszel, de még nem volt topformában.

A világbajnokságon a spanyolok ellen elbukott meccsen (16-31) hat, a Montenegró szembeni vereség (26-27) alkalmával tizenegy gólt lőtt. Az ő kikapcsolása lesz a legfontosabb feladat. A csapat másik fontos embere Crina Pintea, aki fél évet játszott Győrben, ismerjük az ő erényeit is.

A kapus Dedu Siófokon védett, és ismeri a magyar játékosokat. Az viszont hatalmas előny, számunkra, hogy a románok a novemberben kirobbant a doppingbotrány miatt Laslót és Buceschit be sem nevezték a tornára.

tulajdonképpen Mindegy, mi történt eddig a világbajnokságon, még semmi sincs veszve, el lehet érni a célokat.

A románok legyőzésével, majd a középdöntőben egy svédek elleni győztes meccs nagyon sokat lendíthet a válogatotton az olimpia felé.

A románok ellen a hit lesz a legfontosabb. A pszichét kellene valahogy rendbe tenni, mert ha már a továbbjutás megvan, engedhet az eddigi görcs. Háfra Noémi persze nem lesz egycsapásra kirobbanó formában, de ha már az alapcél teljesült, a felszabadultsággal a pontosabb, ötletesebb játék is megjöhet. Arról még ráérünk beszélni, miért nem állt eddig össze a magyaroknál csapatjáték, miért nem látjuk azt a sebességet, mint az előző Európa-bajnokságon.

A felszabadultság sokat javíthat a mieink játékán, és a svédek valamint a japánok legyőzésével lehetne reménykedni az olimpiai álmok ébren tartásában. Volt olyan középdöntős lebonyolítású Európa-bajnokság, ahová a dán férfiak pont nélkül kerültek 2012-ben, de utána már nem veszítettek, és megnyerték az aranyat. Mi azonban jobb, ha a realitásoknál maradunk. A Győr BL-győztes edzője, Danyi Gábor már a sorozat előtt figyelmeztetett arra, nem szerencsés, ha az álmok és a realitások között indokolatlanul nagy a szakadék.

Mivel nemcsak erről a vb-ről lehet az olimpiára jutni, nem lehet elégszer kiemelni, hogyan juthatunk a selejtezőig.

A románok kiesése azt jelentené, hogy ők az Európa-bajnokságon szerzett helyezésükkel mehetnének az olimpiai selejtezőre, ezért nekik van egy mentőövük. A hollandok továbbjutásáért kell még nagyon szurkolni, mert az Eb-n ők bronzérmesek voltak. Ha ők kikapnak a szerbektől, és kiesnek, máris megvan az a két nemzet, amely az Európa-bajnokságról mehet a jövő márciusi olimpiai selejtezőre. A hollandok a sztárjuk, Nycke Groot nélkül játszanak idén, és a szlovénok ellen a csoportkörben elszenvedett vereségük elég sokba kerülhet. A hollandok és a románok kiesésével a mieink hetedik helye értéktelen lenne.

Ez volt egyébként az Eb-sorrend:

1. Franciaország (már olimpiai résztvevő)

2. Oroszország

3. Hollandia

4. Románia

5. Norvégia

6. Svédország

7. Magyarország

De térjünk vissza a mostani világbajnoksághoz: a kiírás úgy szólt, hogy a világbajnokságon 2.-7. helyezett kap olimpiai esélyt, de ha a már Ázsiából kijutott Dél-Korea ott lesz valamelyik pozícióban, a nyolcadik is készülhet. Sőt, még a kilencedik is, ha a franciák is a legjobb hét között fejezik be a tornát, és erre minden esély megvan. Ha a románok elleni meccsen elmarad a magyar győzelem, akkor sincs minden veszve, de akkor már nagyon kell szurkolni a svéd és a holland csapatnak, hogy ők jussanak minél előrébb.

Most még sokismeretlenes az egyenlet, de ahogy haladunk előre az időben, úgy lesz egyértelműbb minden. A legfontosabb a románok elleni minimum döntetlen (pénteken 11 órától csap össze a két csapat), aztán a svédek legyőzése.