A női kéziválogatott játszhat az olimpiáért

A női kézilabda-világbajnokság 7. helyéért zajló helyosztó meccsen Svédország 35-24-re nyert Németország ellen.

Ezzel biztossá vált, hogy a magyar női kézilabda-válogatott selejtezőt játszhat az olimpiai részvételért.

Az olimpia selejtezőt március 20. és 22. között bonyolítják le, a magyar válogatott a 2. csoportba került, ahol

a világbajnokság 3. helyezettje (Oroszország/Norvégia/Hollandia/Spanyolország),

a világbajnokság 6. helyezettje, Szerbia

és Kína

lesz az ellenfelünk, az első két válogatott jut majd ki az olimpiára. A helyszín egyelőre nem ismert, még az is előfordulhat, hogy hazai pályán játszhatunk, mivel a Magyar Kézilabda Szövetség már jelezte rendezési szándékát.

A magyar női válogatott eddig hatszor vett részt olimpián, legutóbb 2008-ban, a pekingi játékokon, ahol a negyedik helyen végzett. Azóta viszont sem a 2012-es londoni, sem a 2016-os riói olimpiára nem sikerült kijutnia a női csapatnak.

A Japánban zajló világbajnokságon a magyar válogatott a 14. helyen végzett, így távol állt attól, hogy egyenes úton kijusson a jövő nyári tokiói olimpiára.

Emiatt sorsunk a többi válogatott helyezésein múlt.

Az eredmények egészen kedvezően alakultak a számunkra. Ha a svéd válogatott szerdán legyőzte volna Montenegrót, akkor már biztos lehetett volna, hogy selejtezőt játszhatunk, azonban Montenegró 26-23-ra nyert. Így az utolsó esélyünk az olimpiára a németek és a svédek ki-ki meccse volt.

A német válogatottnak mindenképp nyernie kellett volna ahhoz, hogy kijuthasson az olimpiára, míg a svédeknek akár egy vereség is belefért volna, mert már biztos volt a selejtezős helyük. Azonban számukra is volt még tétje ennek a mérkőzésnek. Vereség esetén ugyanis a 2. selejtezőcsoportba kerültek volna, két európai válogatott mellé, mostani győzelmüknek köszönhetően viszont csak egy európai ellenfelük lesz az 1. csoportban.

A Kumamotóban rendezett meccset a német válogatott kezdte jobban, 8 perc után már 8-4-re is vezettek, utána azonban teljesen leálltak. Hét perc alatt csak egy gólt szereztek, és a 20. percre már 9-9 volt az állás, ami után a svédek mind támadásban, mind védekezésben teljesen a németek fölé nőttek, és a félidő végére már öt góllal, 18-13-ra vezettek.

A második félidő elején aztán el is dőlt a meccs, a 45. percben már tíz góllal is vezettek, amit a végéig majdnem tartani is tudtak, 35-24-re nyertek. A meccs legeredményesebb játékosa a svéd irányító, Isabelle Gulldén volt hét góllal. A vereség a németek számára azt jelenti, hogy lemaradnak az olimpiáról.