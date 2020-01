Komoly győzelemmel kezdte az Eb-t a kéziválogatott

Magyarország Malmőben kezdte el a 2020-as férfi kézilabda Európa-bajnokságot. A két válogatott a selejtezőben is összekerült, idegenben nagy magyar győzelem született (25-19), hazai pályán döntetlen. Azóta új kapitány lett, Gulyás István – segítője a világbajnok Chema Rodriguez - pedig megfiatalította a magyar csapatot. Részben kényszerűségből, mert Lékai Máté és Bodó Richárd sem tarthatott a csapattal sérülésük miatt. Másodsorban a 2022-es Eb-re egy ütős csapatot kellene felépíteni, mert hazai pályán játszhatnak.

A férfiak szakágat vezető Nagy László is ott ült a kispadon, az ő jelenléte sokat jelenthet a fiataloknak.

Erről az Európa-bajnokságról olimpiai selejtezőre lehet jutni, de erről most nem beszélt senki, mielőtt útnak indult a csapat. Tudtuk, a csoportból való továbbjutáshoz is már bravúrra lesz szükség. Az oroszok legyőzését ugyan még nem lehet feltétlenül ebbe a kategóriába sorolni, de azért egy komoly és fontos győzelem volt. Siskarjev úgy vezette fel a meccset, hogy az övék a jobb csapat. nem sok jel utalt erre. Ha meg akarja nézni, mi történt percről-percre, akkor itt megteheti.

Támadásban a mieinket Győri Mátyás irányította, a balkezes Máthé Dominik volt az egyik átlövő, Szita Zoltán a másik. A kapuban Mikler Roland, beállóban Bánhidi Bence, ahogy Juan Carlos Pastor mondta, a full extrás játékosunk. A két szélen Hornyák Péter és Bóka Bendegúz.

Az oroszoké volt az első gól (Szantalov), majd jött Győri, aztán a passzából Bánhidi. Az első 10 perc után 6-4-re vezettünk még úgy is, hogy Mikler hetest fogott, de a játékvezetők visszafújták, és az ismétlést már nem hibázta el Dibirov.

Szita Zoltán átlövései pontosak voltak, ám az oroszok 11-9-re megléptek, könyörtelenül büntették a labdaeladásokat. Támadhattak a három gólos vezetésért is, de akkor jött a fordulat, mert Ligetvári Patrik hatalmas bombáira nem volt ellenszer, labdaszerzés után pedig Sipos végigrohant a pályán. A szünetre 14-13-ra magyar vezetéssel mehettünk.

A magyar csapat felkészült arra, hogy a szélről Dibirov befelé húzódik, és ekkor követő emberfogással kísérték Zsitnyikovot, akinek az irányítójátékát kellett így megakadályozni. Mindez csak alátámasztotta, nagy taktikai csata is folyt a pályán.

A magyar védekezés keményebb lett, Mikler fogott két sáncról lecsorgó labdát, Bóka végigszaladt a pályán, Balogh pedig hetesből négyre növelte az előnyt a 38. percben. (19-15)

Mikler büntetőt fogott, Bánhidi labdája kijött a kapufáról, az oroszok kettőre csökkentették a különbséget. (20-18) Emberhátrányba kerültünk, Kovaljov hetesénél is a legjobb helyen állt a magyar kapus.

Az oroszok titkos fegyvere, a 20 éves Koszorotov ismét megtalálta a rést a magyar falon, így egyre fogyott el az előny. Zsitnyikov nem tudott egyenlíteni, Győri Mátyás pedig egy fifikás pattintással 21-19-re módosította az állást.

Andrejev találatára megint Győri válaszolt, most egy sistergős lövéssel. Bóka labdaszerzés után ziccert lőtt, 23-20-ra vezettünk. Az újabb labdaszerzés után Sipos labdáját a kapufa állította meg. Szita lövésénél azonban a kapufa velünk volt.

Négygólos vezetéssel fordultunk rá az utolsó 10 percre. Elhamarkodott támadások, és magyar hibák után azonnal 25-24 lett, Gulyás időt kért, öt percnél valamennyivel volt még hátra.

Koszorotov már passzív jelzés alatt egyenlített (25-25), Balogh hetest harcolt ki, és önmaga lőtte be egy laza csuklómozdulattal a kapus feje mellé. Mikler pontosan tudta, hová fog lőni Atman, ezért ki ütötte két perccel a vége előtt a kapufára, onnan pedig kifelé pattant.

Szita rávetődött egy veszni látszó labdára, Bánhidi ziccerben hibázott - Kirijevnek ez volt az első védése a második félidőben -, és megkezdődött az utolsó perc. 24 másodperccel a vége előtt Koksarov időt kért.

7-6-os játékot választottak, Dibirovnak húzták le a szélre, Mikler pedig olvasta a szándékát, és kiszedte a rövid felsőből a labdát. Az ellentámadás már nem is volt fontos.

* Roland Mikler saves a last-minute attempt from Timur Dibirov and wins the match for @MKSZhandball ** against @rushandball **!#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/VNahzxR6Ac