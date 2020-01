Hülye szabály, szándékos szabálytalanság nélkül kapott pirosat a kapus

A magyar férfi kézilabda-válogatott megnyerte első csoportmérkőzését az Európa-bajnokságon. Az oroszokat Mikler Roland bravúrjával sikerült 26-25-re, 10 perccel a vége előtt már négy góllal is vezettünk.

Az olimpiai bajnok dánok nagy meglepetésre lelkes szurkolóik előtt kaptak ki Izlandtól 31-30-ra.

A meccs egyik nagyon érdekes jelenete volt, amikor Niklas Landin kapust piros lappal kiállították a montenegrói játékvezetők (Pavicevic és Raznatovic). A szabály egyértelműen fogalmaz, amennyiben a kapujából kimozduló kapus összeér a kapujára törő játékossal, akkor azonnali piros lapot kell adni.

Ezt a szabály arra az esetre hozták, amikor nagy sebességgel megindul a szélső, figyeli a labdát, miközben a kapus kimozdul a kapujából, szintén figyeli a labdát, és az ellentétes mozgásából adódóan nagy sebességgel összeakadnak. Ekkor nyilvánvalóan fokozott a sérülésveszély, ennek próbálták elejét venni a szabály meghozatalakor.

Erre az esetre sok minden elmondható, csak az nem, hogy a kapus nagy sebességgel érkezik, hiszen mindketten a labdáért nyúlnak. A játékvezetők visszanézték az esetet videón, még odamentek a meccs ellenőréhez is, a macedón Dragan Nacsevszkihez, mintha azt kérdeznék, helyes-e a piros lap alkalmazása. Mert ők is elbizonytalanodtak. Nacsevszki testbeszéde is érdekes.

Az viszont nem kérdés, hogy Landin csípője megakadályozza az izlandi játékos, Gudmundsson mozgását, akinek egyébként ez volt a találkozón az egyetlen gólja. A meccs emberének a 10 találatig jutó, korábbi veszprémi Aron Palmarssont választották.

Landin kiallitasa

A jogtulajdonos Sport1 közvetítésében nem véletlenül mondja Borsos Attila, hogy ez hülye szabály, de megpróbálták következetesen alkalmazni. Landin ellenünk ott lehet a pályán, eltiltást nem kapott.

A következő magyar meccset is a Sport1 közvetíti hétfő este 20.30-tól, vasárnap este pedig a sérülés miatt hiányzó Lékai Máté lesz a vendégük. Dániát 2017-ben legyőztük a vb-n, tavaly ők nyertek. A dánok világbajnoki címük miatt már ott vannak a tokiói olimpián.