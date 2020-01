Pálinger: A sértettség beszél Rasmussenből

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) alelnöke, Pálinger Katalin szerint csak a sértettség beszélt a nemrég menesztett női szövetségi kapitányból, Kim Rasmussenből, amikor azt mondta, hogy a decemberi világbajnokság után a szövetségtől senki sem kereste őt és Siti Beáta másodedzőt a decemberi, gyengén sikerült világbajnokság után, írja a Nemzeti Sport.

„Nem igaz, hogy nem kereste senki őt a világbajnokság után, én egyből két és fél órás személyes megbeszélést folytattam, ahol a vb minden apró részletét kiveséztük, majd az elnökségi ülésen is meghallgattuk a beszámolóját, és komoly kérdésekkel állítottuk szembe” – mondta Pálinger az M4 Sportnak adott interjújában, cáfolva a dán edző állításait.

A sértettség beszél belőle. Ő mindig pozitívan beszélt a szövetségtől, minden támogatást megkapott, a klubok részéről is pozitív előrelépés történt a válogatott ügyében. Nyilván csalódott amiatt, hogy milyen helyzetbe került, de még ha igazságtalan is az IHF döntése, nekünk akkor is olyan felelős döntést kellett hoznunk, ami a csapatot helyezi előtérbe. Neki is elmondtam, hogy talán ott hibázta a legnagyobbat, hogy a román meccsen magát a csapat elé helyezte. Még ha túlzó is az IHF döntése, nekünk az alapján kellett döntést hoznunk, hogy mi a legjobb a csapatnak. A bizonytalanságnál minden jobb, ezért hoztuk meg ezt a döntést