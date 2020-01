131-gyel süvített a labda, mégis kivédte a kézikapus

Szlovénia három győzelemmel jutott a férfi kézilabda-Európa-bajnokság göteborgi csoportjából a középdöntőbe. A csapatnál december elején edzőváltás történt, Veselin Vujovićot az a Lubomir Vranjes váltotta, aki a 2019-es vb-selejtezőben még a magyar válogatott padján ülve vette el tőlük a vb-részvételt. Ennek megfelelően Szlovénia is azon két hely valamelyikéért küzd, amely olimpiai selejtezőbe juttathatja a csapatot.

A harmadik győzelmét Svájc ellen érte el Szlovénia, és a meccs emberének a Klemen Ferlint választották. A kapus 42 százalékos hatékonysággal hárította az ellenfél labdáit.

Az európai szövetség (EHF) azt is kiposztolta, hogy az egyik védésénél 131-gyel száguldott a labda, mégis a helyén volt a 31 éves kapus, aki soha nem hagyta el klubjátékosként országát, a Celjében és a Velenjében védett. A nevelőcsapata a Trimo Trbnje, ahonnan Zarabec és a Skube fivérek is indultak.

It's another @grundfos player of the match award for Klemen Ferlin, who stood firm in the @rzs_si ** goal and had a massive 42% efficiency rate tonight! *#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/POgtwmk2gN