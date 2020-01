Van terv és karakter, nem csak sodródunk az izlandi meccsbe

Egészpályás és őrült erejű átlövésgólja is volt a magyar válogatottnak.

A szakmai stáb képes rá, a játékosok pedig vevők rá. A magyar csapat olyan védekezéssel lepte meg Dániát, amit csak egyszer gyakorolt. Következő ellenfelünk Izland, amely a kézilabdában megkeserítette már párszor az életünket, most egy döntetlen kell ellenük.

A férfi kézilabda-Európa-bajnokság E csoportjában is befejeződnek szerda este a küzdelmek. Magyarország a már továbbjutó Izlanddal játszik, és ha döntetlen lesz a végeredmény, mint a legutóbbi két tétmeccsünkön egymás ellen (2012-es olimpia, 2014-es Európa-bajnokság), akkor ez a két válogatott várhatja a folytatást, a végső győzelemre is esélyesnek gondolt Dánia pedig kiesik.

Izlandnak azért fontos a győzelem a 18.15-kor kezdődő meccsen, mert ha döntetlennel zár, csupán egy pontot visz tovább, ha viszont nyer, kettőt. Amennyiben az izlandi csapat egy pontot visz tovább, akkor Magyarországgal együtt jut tovább, míg ha két ponttal lép a következő szakaszba, várhatóan Dániával együtt folytatja.

A magyar kapitány, Gulyás István szerint nagyon sok múlik szerda este azon, hogy a legjobb izlandi, Aron Palmarsson milyen lövőnapot fog ki.

„Biztosan fel lesznek készítve a védekezésünkre, mert látták ők is a meccsünket. Izlandot amúgy sem érte meglepetésként a múltban, ha a legjobbját ki akarják venni a játékból. Láttunk már olyat is, hogy Palmarsson beállónak fut be, és onnan jön ki. Sok tervünk van.

Mert akárhogy nézzük, bravúr, amit a dánok ellen elértünk, de nem sokat ér, ha pont nélkül maradunk Izland ellen.

Abban ugyanis nem igazán reménykedhetünk, hogy a dánok megbotlanak még egyszer, és nem verik meg az oroszokat” – magyarázta Gulyás.

Elárulta, hogy eredetileg az oroszok és az izlandiak elleni meccsre készültek, mert reálisan úgy érezték, hogy azon a kettőn lehet esélyük kiharcolni a továbbjutást. Az előzetes felvételeiket azzal frissítik majd, amit az Eb-n eddig láttak Izlandtól. Ha van esetleg új formációjuk, akkor naprakészek lesznek. Az izlandi kispadon Gudmundur Gudmundsson ül, aki a riói olimpián aranyérmet nyert a dánokkal.

„Az oroszok sok ziccert hibáztak az elején, ha azt bedurrogtatják, nem tudnak elmenni az északiak. Izland viszont jobb csapat annál, hogy ne éljen egy ilyen eséllyel. Kihasználták, hat-hét gólos előnyből már sokkal könnyebb játszani, 34-23 lett a vége. Számunkra egyértelmű, nem lehet sokat rontani.

Karakteres csapatunk van, fegyelmezettek, tele vannak ambícióval. És mennek. Nem kell őket visszatartani. Mankót adunk nekik, hogyan lehet megnyerni a meccset, de a labda az ő kezükben van, nem tudunk helyettük dönteni a pályán.

De ha képletesen akarom mondani, akkor a kezünkben van a labda, a saját kezünkben van a sorsunk.”

Annyiban biztosan más lesz a dánok elleni meccshez képest a szerda esti, hogy míg Dánia a második hétre rázódik össze igazán, Izlandnak az első héten is jól kell teljesítenie, gyengébb, hullámzóbb játékkal nem jut el a második hétig. Gulyásék egy meccsre készülnek, nem egy plusz négyre, csak a legminimálisabban nézik, mi történik a többi csoportban.

Bartók Donát nem szállt jól be a dánok ellen – felesleges két percet kapott a hajrában –, őt visszacserélte Fekete Dávidra, de Gulyás önkritikusan megállapította, neki is van felelőssége a rossz cserében, mert egy addig nem játszó átlövőt küldött a pályára. Az érintettnek is megmondta, legalább annyira az ő hibája, ami történt, mint a játékosé. Az volt a fejében, hogy balkezes helyére balkezes menjen, mert Balogh már nem bírta, és mivel Máthénak begörcsölt a lába, ezért lett ez a megoldás.

Gulyás egyik segítője, Nagy László arra tért ki, hogy a korábbi világversenyeken vagy selejtezőkön nem sokszor fordult elő, hogy kettőnél több meccsen jó teljesítményt tudtunk nyújtani és győzelemre álltunk. Örül annak, hogy támadásban és védekezésben viszontlátja a munkát, amit a rövid felkészülés alatt elvégeztek.

Van a fejünkben egy forgatókönyv a szerdai meccsről. Az a kérdés, mennyit vett ki a játékosainkból az eddigi két mérkőzés. Meg fogunk birkózni a feladattal

– bizakodott az egykori világklasszis.