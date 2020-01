A magyar kézilabda-válogatott az Európa-bajnokság középdöntőjében 29-28-ra megverte az esélyesebbnek mondott Szlovéniát, és ezzel jelentősen megnőtt az esélye arra, hogy a legjobb négy közé jusson. Sem a kapitány, sem a játékosok nem igazán tudják, hogy honnan jön a meccsek eldöntéséhez szükséges erő.

„Tudtuk, hogy Vranjes (a szlovén kapitány) próbál mindig újat húzni, sejtettük, hogy nem játszatja Bombacot. Nagyon boldogok vagyunk, a terveink szerint alakultak a dolgok. Nem estünk pánikba 3-4 gólos hátrányban sem, tudtuk, hogy jobban fogjuk bírni" – értékelt Gulyás István szövetségi kapitány a Sport1 TV-nek. „Van egy faktor, senki nem tudja mi az, még nekünk is meg kell fejteni, a norvégoknál ez elveszett, de most újra előjött" – mondta Gulyás, aki szerint fontos, hogy most nyugodtan várhatják a sorsukat. Elmondta, a norvég meccs után kicsit rendet kellett tenni a fejekben, de mindenki átérezte a mai meccs fontosságát.

A második félidőben Mikler Roland feljavuló kapusteljesítménye is kulcsfontosságú volt. „Nem úgy indult a meccs, ahogy szereztettem volna, de volt 15 percem összeszedni magam. Muszáj volt, hogy legyen hátulról támasza a csapatnak. Hellyel-közzel ezt sikerült is megadni. Repülünk. Mondhatjuk így, és ez maradjon is így. Mindenki higgye el, hogy ugyan egy meccsre vagyunk a négytől, de még mindig nem foglalkozzunk ezzel, mert akkor összenyomott kis csapat leszünk. Végig kell nézni az arcokon, elképesztő, mit művelnek ezek a srácok" – mondta a kapus.

9 Galéria: Magyarország - Szlovénia kézilabda Európa-bajnokság középdöntő 2020 Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

A magyar csapat legjobb góllövője Bánhidi Bence kilenc góllal zárta a meccset. „Felfoghatatlan, hogy egyszerűen milyen hit és akarat van ebben a csapatban. A második félidő az nagyon fekszik nekünk. Valami történik velünk az öltözőben, nem tudom milyen erőt kapunk, de úgy jövünk ki, hogy nincsen ellenfél, szétszedünk mindenkit. Egyre jobban játsszunk, egyre jobban kezdünk összeállni" – mondta a beállós, aki szerint el kell gondoldkodniuk azon, hogy a legjobb négy között is ott lehetnek.

„Mindig próbálom azt csinálni, amit tudok. Nem sokat hibáztam, támadásban jobban is muzsikáltam. A szlovénok semmivel sem jobbak mint mi, jobban akartuk a győzelmet. A második félidőben felőröltük őket a védekezésünkkel, és jól is támadtunk" – mondta Ligetvári Patrik, akinek a második félidőben öt kísérletből mind az öt lövése bement.