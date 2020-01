Szenzációs játékkal menetel tovább a kéziválogatott az Eb-n

Magyarország a második félidőben szétzilálta az eddig száz százalékos Szlovéniát a kézilabda Európa-bajnokság malmői középdöntős csoportjában, és 29-28-ra nyert. Nemcsak az olimpia esély nyitott, hanem az elődöntő felé is az út.

Huszonnyolc éve láttunk legutóbb olyan bravúros félidőt a férfi kézilabda-válogatottól, mint szerda este Izland ellen. Változások voltak a kispadon, de a játékosok az erőnléti edzőt is kiemelték. A folytatás viszont kőkemény lesz.

Szerencsés esetben egy középdöntős győzelem is elég lehet hozzá, de a 3 pont lenne az igazi.

Sagosen a legeredményesebb norvég, ő lehet a torna gólkirálya is.

A magyar férfi kézilabda-válogatottra második középdöntős meccsén Szlovénia várt az Eb-n. Az ellenfél kispadján pedig az a Lubomir Vranjes, akit Veszelin Vujovics minősíthetetlen stílusa miatt az utolsó pillanatban, decemberben neveztek ki. A két válogatott 2018 nyarán a világbajnoki selejtezőben futott össze, akkor Vranjes még a mieinket segítette, és az idegenbeli 5 gólos győzelem után (29-24) hazai pályán belefért a szűkebb vereség is. A kinti meccsen a fizikailag erősebb magyar csapat a párharcokat keresve lépett át ellenfelén. A meccs előtt tudtuk, ha az egészségesen kemény játékot engedik a játékvezetők, az nekünk előny.

A szlovénokban ott volt a revansvágy, emellett legjobbjaik: Mackovsek, Blagotinsek, Bombac Magyarországon játszanak, utóbbi, a szegedi irányító 9 gólt lőtt Izlandnak pénteken. Az ő semlegesítése minden csapat sikerességének kulcskérdés. Vranjesben is extra motiváció lehetett, mert 2018 őszén elküldték Magyarországról. Az eddigi meccseken Szlovénia kapta a legkevesebb gólt, most azonban alig fogtak labdát a kapusai a második félidőben.

ELSŐ FÉLIDŐ:

Győri irányított, Szita mellett Balogh volt az átlövő, az első gól pedig Bánhidié volt. Védekezésre kettőt cseréltünk, mert Győri és Balogh is leült, helyükre Sipos és Ligetvári szállt be. Bombac nem kezdett a szlovénoknál, igaz, helyette a kieli Zarabec irányította társait.

Győri elhajlásos lövése után Mikler védett egyet, Bánhidi újabb gólt lőtt, Mackovsek az első öt perc végére 3-2-re alakította az eredményt, de a szlovén kapus, Ferlin első védése után Blagotinsek kiegyenlített.

A folytatásban Balogh kétkapufás gólt lőtt, Mackovsek kilőtte a bal felsőt, Győri bevetődve lőtt a felsőbe. Zarabec gyors csellel küldte el Sipost, és ismét egyenlített. Zarabec hetese pontos volt, az első 10 perc végén így 5-6 lett. Balogh hetese után Mackovsek és Dolenec következett. Szita közbelövése a legjobbkor jött, de veszprémi Mackovsek nem tudott hibázni, így már kettővel vezettek a szlovének. (7-9)

Mikler helyére az a Székely jött a kapuba, aki remekül védett a bevezetőben említett koperi meccsen. Dolenec kísérletét azonban ő sem tudta hárítani, azonban Bánhidi nem késlekedett sokáig a válasszal. Bóka nem tudta közelebb vinni a csapatot, első lövését hibázta el az egész Eb-n, Ferlin gyönyörűen védett. Ligetvári bivalyerős labdájánál viszont tehetetlen volt. (9-10)

Ezután Sipost kiküldték két percre, és az ellenféltől Henigman büntetett. Egy hosszú támadás végén Bánhidi befordult és belőtte, aztán a szlovén Cehte szerencsés gólja, majd Janc indulásgólja után megint hárommal vezetett az ellenfél. Cehte a legnagyobb különbséget is kiharcolta. (10-14)

Szép támadás végén Bóka most mértanian lőtte ki a felső sarkot. Volt egy újabb remekül kipasszolt támadásunk, Bánhidi be is vágta, de Zarabec villant egyet az utolsó pillanatokban. A félidő végére 13-16 állt az eredményjelzőn.

MÁSODIK FÉLIDŐ:

A fordulás után Mikler visszajött a kapuba, és Máthé Dominik is ott volt a pályán. A kapus rögtön védett, és ezzel megadta az alapot a feltámadáshoz. Máthé is jól szállt be, mert megtalálta 9 méterről az utat a kapuba. Zarabec talpról az alsó sarokba lőtt, Bánhidi ezután egygólosra csökkentette a hátrányt.

Nagy Bencét is kiállították Blagotinsekről, de a szlovénoknál nem volt túl sok ötlet, kapura sem tudtak lőni. Egy nagyon sok sáncot érő, majdnem kétperces támadás végén eljutott Bánhidihoz a labda, ő pedig higgadtan a sarokba tette a labdát.

Blagotinsek vitte tovább a holtpontról csapatát, míg a magyar csapatban Bánhidi a kilencedik gólját védővel a nyakán lőtte.

A ferencvárosi Nagy Bence a 43. percben ismét a magyar válogatott javára fordította az állást (19-18), majd növeltük az előnyt, és Rosta üres kapus gólja után 21-18 lett a magyar csapat javára.

Fantasztikus, 8-2-es rohammal zárkóztunk fel és fordítottunk.

A szlovén kapitány, Vranjes időt kért, és 22-20-as magyar vezetésnél, 13 perccel a vége előtt behozta az addig pihentetett Dean Bombacot. Dolenec pattintására nem volt ellenszer, de Ligetvári is liftszerűen emelkedett, és a jobb felső állította meg a labdát.

A szlovének is lendületben maradtak: Blagotinsek kapta Bombac labdáját, és a kapuba rakta. Ligetvári sem akart lemaradni, csak ő átlövésből volt hajszálpontos. Zabic labdáját Mikler nemes egyszerűséggel rúgta ki, aztán Ligetvári menetrendszerűen emelkedett, és most a kapu másik sarka állította meg a labdát.

A szlovénektől Dolenec válaszolt, de nyolc perccel a vége előtt 25-23-ra vezetett a magyar válogatott. Innen nézzük, támadásonként, mi történt.

Ligetvári a szaggatottról az ötödik gólját is bevágta, erre Janc felelt.

Nagy Bence addig cselezett, amíg lövőhelyzetet talált, Blagotinsek a kapufa tetejére ejtett (27-24)

Máthé belement, Henigman hetest harcolt ki, Mikler elsőre fogta, másodikra nem.

Máthé elindult és belőtte, Dolenec szintén (28-26)

Bánhiditól elvették a bírók, Mackovsek hosszú idő után betalált

Ligetvári megpattanó labdája a kapuban kötött ki, Dolenec hetesből belőtte

19 másodperc volt hátra, időt kértünk. Hornyák két percet harcolt ki, ezzel emberhátrányba került az ellenfél. Bóka levitte a sarokba a labdát, a szlovénok meg sem támadták, és meglett a győzelem.

A szövetségi kapitány, Gulyás István a győzelem után arról beszélt, tudták, hogy a szlovénok variálni fognak, de azt is tudták, hogy a második félidő a a magyar csapaté lehet, mert jobban bírják. Az volt a legfontosabb, hogy ne essenek pánikba, amikor elmennek az elején a szlovénok.

Mikler a Sport1 mikrofonja előtt elmondta, a félidőben rendezte a gondolatait, mert szerette volna, ha a csapat erőt kap tőle.

"15 percem volt, hogy összeszedjem magam, és támaszt adjak a fiúknak. Repülünk!"

A meccs embere Bánhidi lett, de Ligetvári is lehetett volna, aki az utolsó pillanatokban nagyon sokat segített. Kedden a házigazda Svédország az ellenfél (20.30), szerdán Portugália (16.00). Portugália veszített Izland ellen, nekünk az is megfelelő eredmény. Ott tartunk, ha a hátralévő két meccsből valamelyiket megnyeri a csapat, akkor az elődöntőben között lesz az Európa-bajnokságon. Az már biztosan olimpiai selejtezős hely lenne.

A csoport állása: 1. Norvégia 4 pont 2. Magyarország 4 pont, 3. Szlovénia 4, 4. Portugália 2 5. Izland 2 6. Svédország 0.

