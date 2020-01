Az évad végén befejezi Sterbik Árpád kézikapus

A szezon végén befejezi a kézilabdát Sterbik Árpád, a Telekom Veszprém kapusa, írja a Vehir.hu.

A 40 éves klasszis elmondta, egy új igazolás miatt már nélküle is rendben lesz a kapusposzt a veszprémi klubnál.

Ha a szívemre teszem a tenyeremet, azt kell, hogy mondjam már négy-öt éve fontolgattam ezt a lépést. Azonban mindig közbejött valami, ami miatt mégis maradtam. Félre ne értsenek, egy pillanatig sem bánom. A kézilabda az életem része lett, ez így fog maradni azután is, ha a kapuban már nem én állok majd. A spanyol Rodrigo Corrales jövő nyári érkezésével ugyanis ki fog alakulni egy olyan kapustrió Veszprémben, amely nélkülem is stabilan biztonságot nyújt majd a játékostársaknak, nem utolsó sorban a szurkolóinknak is

- nyilatkozta a 120-szoros szerb, 75-szörös spanyol válogatott, vajdasági magyar játékos.

Sterbik 2018-ban igazolt vissza Veszprémbe, két évre szerződött, megállapodása lejár az idény végén. A spanyol színekben világ- és Európa-bajnok kapus mindent megnyert a sportágban, a Bajnokok Ligáját négyszer.

Elképzelhető, hogy kapusedzőként marad Veszprémben, de továbbra is formában marad maga is: "Ha szükség lesz rám, akkor beugrásra kész leszek. Éppen ezért odafigyelek majd arra is, hogy véletlenül se csússzon fel plusz tíz kiló a pocakra!"

Sterbik több mint 20 éves pályafutása alatt első klubja, a Jugovics Kacs után játszott a Veszprémben, a Ciudad Realban, az Atletico Madridban, a Barcelonában és a Vardar Szkopjében, innen tért vissza két éve Magyarországra.

A rutinos világklasszis a magyar válogatott jelenlegi remek Eb-szerepléséről is beszélt.

Bárhogy is alakulnak a mérkőzések innentől fogva, ők már nyertek: tiszteletet legfőképpen! Azonban azt is hangsúlyoznom kell, hogy a tehetségük mellett egyébként mindenük megvolt a sikerhez: Chema Rodriguez támadásban, Nagy László védekezésben, míg Gulyás István mentális-lelki felkészítésben profi. Arról nem is beszélve - higgyék el nekem -, hogy rengeteget számít ám az is, ha hisznek az emberben

- mondta a 2005-ben a világ legjobb kézisének megválasztott Sterbik.