Az olimpiai selejtező már este összejöhet a kézi-Eb-n

A magyar férfi kézilabda-válogatottnak két középdöntős meccse van hátra az Európa-bajnokság malmői ágán. Ha kétszer nyer, akkor története legnagyobb sikerét elérve elődöntős lesz. Egy győzelemmel is el lehet jutni ilyen magasságba, de akkor már figyelni más eredményekre is.

Az állás: 1. Norvégia 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Szlovénia 4, 4. Izland 2, 5. Portugália 2, 6. Svédország 0.

Ezen a tornán eddig egyszer sem kellett számolgatni, más meccs eredményében bízni, mert olyan bravúrok jöttek, amelyekre talán még a játékosok sem számítottak, és ők is csak most ébrednek rá arra, milyen erejük van együtt. Illetve arra is, hogy most azért már kifejezetten éles meccsek jönnek.

Még a svédek ellen is, akik már nem érhetik el a vágyott elődöntőt, nem játszhatnak Stockholmban a döntőért pénteken. A svédek már biztosan mehetnek olimpiai selejtezőre, nekik ebből a szempontból nem fontos a mérkőzés, az önbecsülésük miatt sokkal inkább. Mert azt szeretnék tét nélkül játszva megmutatni, hogy több van bennük, adni szeretnének valamit a szurkolóiknak. Az is lehet persze, hogy annyira szét vannak esve, hogy nem tudják már összekapni magukat a folytatásra.

A svédek elleni meccs Magyarországnak csapda abban az esetben, ha Portugália megveri Szlovéniát (16.00, Sport1), mert akkor a magyar-portugálon derül ki, melyik csapat folytathatja az elődöntőben. (Izland feltámadásával Norvégia ellen nem számoltunk.) A másik ágon pedig már nem várható nagy bonyodalom.

Ha viszont a szlovénok nyernek, akkor egy esti magyar győzelem már garantálja az olimpiai selejtezős pozíciót. Az utolsó forduló abban az esetben már csak arról határoz, hogy Szlovénia vagy Magyarország mehet-e az elődöntőbe.

Gulyás István kapitány nem véletlenül mondta, hogy meccsről-meccsre változik a helyzet - nem tehetnek más, csak kivárnak -, annyi biztos, hogy fél hat után már okosabbak leszünk, egészen pontosan mit tudunk kicsavarni a svédek elleni találkozóból.

A helyzetet jól érzékelteti, az sem biztos, hogy két vereséggel búcsút mondhatunk a selejtezőnek.

Néhány adattal fókuszáljunk az esti magyar-svéd (20.30) meccsre. A két válogatott hajszálra azonos lövési hatékonysággal rendelkezik. 59 százalék van a statisztikákban.

Kapusteljesítmény: 28-33 (százalék) 51 védés-63 védés

6 méterről elért gólok: 30-28

9 méterről elért gólok: 31-30

Szélsőgólok: 22-25

lerohanás: 14-15

Kiállítások: 20-15

Amint látható, két nagyon egyforma mutatókkal rendelkező csapat csap össze. A kapusteljesítményhez annyit még tegyünk hozzá, hogy a két magyar kapus hárította az egész Eb-n a legtöbb hetest, összesen nyolcat. Minden másodikat megfogták.