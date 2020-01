Kézi-Eb: a megdicsőülés és a rémálom forgatókönyve

A férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének furcsasága: a magyar válogatott két győzelemmel (a svéd és portugál meccs megnyerésével) sem biztos, hogy elérte volna az elődöntőt, ha Szlovénia legyőzi Norvégiát. A képlet úgy módosult kedd este a svédek elleni vereséggel (18-24), hogy a portugálok elleni magyar győzelem, illetve a norvégok sikere megnyitja az utat az elődöntő felé, ami történelmi siker lenne, mert soha nem járt magyar csapat En-n a 4 között.

Az állás: 1. Norvégia 8 pont, 2. Szlovénia 6, 3. Magyarország 4, 4. Portugália 2, 5. Izland 2, 6. Svédország 2.

A hátralévő meccsek: Magyarország-Portugália (16.00) Norvégia-Szlovénia (18.15) Svédország-Izland (20.30)

Sok furcsaság volt már ebben a kiegyenlített csoportban, de lehet még egy újabb csavar a történetben, de tegyük hozzá, ha szerdán négy órától a portugálok megnyerik az utolsó meccset, akkor még a középdöntős csoport ötödik helyén is kiköthet a magyar csapat, és az olimpiai selejtezőről is lecsúszhat. De ha nyernek is a portugálok, a legfontosabb az, hogy szűken nyerjenek, négy gólnál nem többel. Mert akkor még egy izlandi győzelem a svédek ellen a csoport harmadik helyére, vagyis az olimpiai selejtezőre viheti a magyar csapatot. Szűk vereség után szurkolás és matekóra vár ránk. Egy magyar vereséggel tehát még nem fejeződik be a torna, meg kell várni az utolsó meccset

A portugálok ellen szerzett egy ponttal is garantált az olimpiai selejtező, és ahogy említettük, a magyar győzelem értékéről majd a norvég-szlovén dönt.

Magunkat is meg tudjuk lepni

„Nem tudom megmondani, hogy jobbak vagyunk-e a portugáloknál. Néha még magunkat is meg tudjuk lepni. Pozitív és negatív irányban is.

Nem zuhantunk össze a svédek ellen, de akik eddig topon voltak, és vitték a csapatot támadásban, azok most nem. Lehet, hogy egy picit megijedtünk, amikor kettővel vagy hárommal elléptek a svédek. Egy ilyen tornán nincs idő tanakodásra. A svéd meccset lefújták, azonnal el kell engedni, le kell zárni, már a nyilatkozatom alatt elkezdődött a regeneráció. Az a legfontosabb, hogy jó mérkőzést játsszunk egy extrém szituációban, ilyen helyzet kevésszer adódik. Olyan tétért játszunk, amit ki se mondunk, de megteremtettük magunknak az esélyt. Fizikailag lesz nagyon fontos a hátralévő néhány óra, elő kell hozni a tartalékokat”

- értékelt Mikler Roland csapatkapitány. Mikler csapata legjobbja volt, az első félidő végén még majdnem minden második labdát hárított.

Bánhidi Bence arról beszélt, hogy fejben maximum 20 százalékon volt a magyar csapat, a svédek pedig 40 százalékot adtak ki magukból. "Birkák voltunk, nem tudtuk megragadni az esélyt, megint az utolsó pillanatra hagytuk a sorsunkat."

Fásultság és bizonytalanság, Gulyás István kapitány így jellemezte a játékot. Hiába kérték a játékosoktól a félidőben is, hogy mosolyogjanak, élvezzék a játékot, nem sikerült nekik.

Mit érdemes tudni a portugálokról?

A portugálok néhány órával többet pihenhetnek, és ők is életük nagy lehetőségét kapták meg a tornán. Ha nyernek, jó eséllyel selejtezőre mehetnek. A Porto idén mutatott már be bravúros győzelmeket a BL-ben, idegenben verte például a Kielt. Maga a válogatott az első meccsen a franciákat múlta felül, a svédeket pedig 10 góllal ütötték ki. A kubai születésű kapus, Alfredo Quintana 32 százalékos hatékonysággal védett, eggyel előzi Miklert. Még néhány adat.

A beállóból dobott gólok száma: 36-27

Szélről: 27-48

Átlövésből: 58-34

Lövési hatékonyság: 57-64

Átlövésből sokkal jobbak vagyunk, az ellenfél viszont sokkal jobban használja a széleket. Az irányító, Fabio Magalhaes nagyon jól érzi, mit kell tenni a létszámfölényes, 7-6-os játékban, ami kockázatos, de nekik a svédek ellen nagyon bejött, Izland ellen már kevésbé. Portela 19 gólnál jár, a másik szélső Branquinho 15-nél, de ő nem dobott büntetőt.