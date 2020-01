Elúszott az olimpia, 8 góllal nyert Portugália a kézi-Eb-n

A magyar férfi kézilabda-válogatott 18 órával azután, hogy befejezte a meccsét Svédországgal szemben kedd este (18-24), szerdán 16 órától máris a pályán volt. Portugália 4 órával többet pihenhetett, és története legnagyobb sikerére készült, miután legyőzte az egyik végső favorit Franciaországot (28-25), egy újabb győzelemmel elérheti az olimpiai selejtezőt. Nekik kupameccsel ért fel ez a zárótalálkozó, mert ha öttel nyernek, akkor ott lehetnek az áprilisi tornán (kivéve, ha nem Szlovénia nyeri az Eb-t).

A két eddigi meccsünkön a portugálok ellen a mieink egyaránt egy góllal nyertek, az idegenbeli valamint a hazai Eb-selejtezőn is, de ez még a 2014-15-ös sorozatban történt. A portugálok azóta sokat fejlődtek, európai szinten is jegyzett játékosokat neveltek. A megfiatalított magyar válogatott velük próbálta felvenni a lépést, de csak az első félidőben tudta. Összességében a kifejezetten eredményesen (77 százalékkal) támadó ellenfél rászolgált a sikerre, és a németekkel játszhatnak az ötödik helyért. Itt végignézheti, hogyan alakult a meccs.

ELSŐ FÉLIDŐ:

Lehettek vagy ezren, akik kíváncsiak voltak erre az olimpiai selejtező szempontjából kiemelten fontos meccsre, a hangpróbát a magyar szurkolók nyerték. A szakmai stáb tagja, Nagy László mindenkit egy jó tanáccsal indított útjára, ő játszott hasonlóan nagy téttel bíró meccsen.

A mieinknél Győri Mátyás irányított, Balogh Zsolt és Szita Zoltán volt a két átlövő, Hornyák Péter és Bóka Bendegúz került a két szélre. A beállóban természetesen Bánhidi Bence állt, az övé lett az első gól is. A portugálok a létszámfölényes játékos választva kezdtek, és egyenlítettek. Balogh hetesét a portugálok kapusa, Quintana kirúgta, a másik oldalon Mikler ziccert fogott, Győri pedig egy olyan figurából lett eredményes, amit az izlandiak többször sikerrel játszottak meg a mostani ellenféllel szemben. Öt perc után 2-1-re vezettünk.

10 perc után 4-3-ra vezettünk, mindkét oldalon a beállókra összpontosult a játék, ami nem meglepő, mivel a portugálok azért választják ezt a formációt, mert átlövésből nem jók, a szikár és magas magyar védőfalat így próbálják meg puhítani.

10 Galéria: Kézilabda EB 2020 - Portugália-Magyarország Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

Moreira büntetője után Balogh megteremtette magának a helyzetet, de kihagyta a lehetőséget. Az első negyedóra végére a portugáloknál volt az előny, a kapufa nem volt velünk, a labdaeladást viszont büntették az ellenfél játékosai. (4-6)

A huszadik percre maradt a kétgólos hátrány (8-10), Bóka először kapott labdát a szélen, Szita átlövését csak érinteni tudta a kapus. Moreira azonban nagyon biztos kézzel lőtte a heteseket.

Balogh nagy gólja nyitotta az félidő utolsó tíz percét, Ligetvárié zárta. Szitának közben be kellett menni az öltözőben, mert letépték a levegőből egy átlövésnél, belenyúltak a szemébe, kiesett a kontaklencséje, és kisebb látászavara lett. Mikler bravúrja után Bóka még a saját térfeléről bevette az üres kaput. (10-10) A portugálok emberelőnyös felállásában benne volt a veszély, akkor sikerült először kihasználni a kapus nélküli helyzetet. Bóka kínai figurából is lőtt egy gólt, ekkor nagyobb volt sebessége a játékunknak – a svédekkel szemben leginkább ez hiányzott -, és volt elképzelés is benne.

A portugálok játékára ettől még nem sikerült megtalálni a hatékony választ, Moreira nem tudott hetest hibázni, és a szélsőik is pontosak voltak. A félidőben 16-14-re vezettek.

MÁSODIK FÉLIDŐ:

Az Eb-n kétszer sikerült eddig eltüntetni kétgólos hátrányt (Izland és Szlovénia ellen), harmadszor is fel kellett volna állni, hogy az olimpiai álmokat életben tartsák. Ám erre nem volt valós esély.

Branquinho szélsőgóljára Balogh nem tudott felelni hetesből, a kapufáról kijött a labda. Borges a másik oldalon kialakította az addigi legnagyobb különbséget (14-18), de Máthé rögtön közelebb hozta a csapatot egy átlövéssel. A portugálok az előnyük birtokában váltottak, már nem erőltették mindenáron a létszámfölényes játékot, két magyar átlövésgól után viszont visszaálltak rá. Martins egy alsó lövéssel lepte meg a magyar kapust, Ligetvári erre ejtéssel válaszolt a 40. percben. (18-20)

10 Galéria: Kézilabda EB 2020 - Portugália-Magyarország Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

A portugál edző, Paulo Pereira időt kért, hogy átbeszéljék, mit kell tenni a mieink védekezésével szemben. A folytatásban Székely védett, Ligetvári nagy bombája a hálóban kötött ki, de csak nem indult be a csapat. Nagyjából ez volt az utolsó esély, de a 45. percre 20-24 lett - emberhátrányban voltunk -, mert a rivális szélsői nem hibáztak.

A 47. percben portugál labdaszerzés után Borges az üres kapuba lőtt, átléptük a kritikus négygólos határt a hátrányban (ekkora hátránynál maradtak volna életben az olimpiai esélyek). Újra Borgesre jött ki a figura, innen már csak az lehetett a cél, hogy néggyel kapjunk ki, és egy izlandi győzelem esetleg az olimpiai selejtezőre tolja a csapatot.

Bóka indulásgólja jobbkor nem is jöhetett volna, de a folytatásban a portugálok akarata érvényesült. Ők is tudták, nekik milyen arányú győzelem kell, és ezt magabiztosan meg is szerezték. A hajrára már a védekezésünk sem volt az igazi, Moreira nagyon élt, a portugálok becserélték a 42 éves cserekapusukat is, Humberto Gomest, aki eddig nem szerepelt Eb-n. Győri labdáját ki is rúgta, ebben a jelenetben sok minden benne volt a meccsről.

A végeredmény 26-34, a lelátóról így is felhangzott a szép volt fiúk, ez is egy szimbolikus pillanat volt.

Az eredmény azt jelenti, hogy a magyar válogatott nem jut az elődöntőbe, és az olimpiai selejtezőtornát is szinte biztosan elbuktuk, ugyanis a magyar csapat csak akkor vehetne részt rajta, ha a hetedik helyen zárja az Eb-t, és Szlovénia aranyérmes lesz.